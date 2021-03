Para el final del video la mujer le comparte de su ceviche a quien claramente se distingue como una de las hijas de La Diva de la Banda, Jacqie Rivera, quien no duda en degustar este rico platillo para después aprobarlo con una sonrisa. La ‘aparición’ de Jacqie Rivera fue lo que le dio ‘popularidad’ al video.

Clamato, catsup, salsa de soya, salsa maggie, sal, pimienta, y ajonjolí, son algunos de los ingredientes que la supuesta Jenni Rivera utiliza para preparar el platillo. “Cada quien tiene la manera de preparar su ceviche, no siempre uso los mismos ingredientes, tal vez quiera otro tipo de sabor”, dice la cocinera en el video.

No esta claro si el video fue realizado por ella, sin embargo, muchos usuarios señalaron que se trata de una edición con la voz de la youtuber, es decir un video grabado aparte y con la voz puesta para hacerlo parecer real. Pero ¿Qué pasa con la hija de Jenni Rivera probando el ceviche?

Ante la duda que hizo que este video se viralizara en redes sociales, muchos usuarios comenzaron a compartir teorías sobre la aparición de la hija de Jenni Rivera en el polémico video. “Le robaron el video”, “si es la hija de Jenni Rivera pero no esta probando el ceviche”, fueron algunos de los comentarios.

Denuncia acoso en sus redes

Además, en el video señala diversas situaciones que le molestan. “Vienen y mi chin…. muchísimo”, asegura la mujer quién también reveló ser una ama de casa con hijos. “No le saco provecho a nada, nadie me paga ni un quinto”, declaró la youtuber.

“Yo lo hago solamente para mí, para mi followers que realmente me quieren que han estado conmigo y saben quien soy”, dijo la mujer en el video. “Nunca he dicho que si soy ella… que me gustan las cosas de ella.. ¿A quién no?”, señala sobre las diversas herramientas de cocina que aparece en el video.