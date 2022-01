Un puente en Pittsburgh se derrumbó en la mañana del viernes 28 de enero.

El colapsó del puente en Pittsburgh ha dejado 10 personas heridas.

El derrumbe del puente en Pittsburgh ocurre justo antes de la visita del presidente Joe Biden para hablar sobre su plan de infraestructura.

Un puente en Pittsburgh, Pensilvania, se derrumbó en la mañana del viernes 28 de enero y 10 personas resultaron heridas, indicaron las autoridades citadas por The Washington Post. El dramático suceso ocurre horas antes de que el presidente Joe Biden visite la ciudad para hablar de su plan de infraestructura.

La Seguridad Pública de Pittsburgh pidió en Twitter evitar la zona debido a un “colapso confirmado del puente” alrededor de las 6.50 de la mañana. Una foto del medio KDKA mostró al menos cuatro vehículos, incluyendo un autobús de la Autoridad Portuaria, en el puente Fern Hollow cerca de las avenidas Forbes y Braddock. Otro vehículo aparecía colgando cerca del borde del puente derrumbado, que se encuentra en el Parque Frick y conecta los barrios de Point Breeze, Regent Square y Squirrel Hill de Pittsburgh, precisó el Post.

Confirman derrumbe de puente en Pittsburgh

Tres personas fueron hospitalizadas, pero ninguna de las heridas ponía en peligro su vida, aseguró Darryl Jones, jefe de la Oficina de Bomberos de Pittsburgh, en una conferencia de prensa citado por The Washington Post. “Lo bueno en este momento es que no hay víctimas mortales, y vamos a rezar para que no las haya”, comentó el alcalde de Pittsburgh, el demócrata Ed Gainey, a los periodistas. “Hemos sido afortunados”.

La policía, los bomberos y el personal de emergencias están respondiendo al derrumbe. El alcalde Ed Gainey añadió que los primeros intervinientes están investigando para asegurarse de que no haya nadie atrapado bajo el puente que se derrumbó en la mañana del viernes.