En el video, la reina de belleza luce una piel muy tersa, pero algo no cuadra bien en su rostro, con sus cejas muy pobladas, su largo cabello hecho trenzas, se pone un cubrebocas gris y sus párpados con sombra oscura mientras sus labios lucen demasiado hinchados.

La colaboradora de ‘El Gordo y la Flaca’, se encuentra de vacaciones en la playa y no deja de conquistar con su belleza y su cuerpo, pero ahora dejó a todos impactados por la rareza de su rostro que sin duda presentaba cambios estéticos que no le favorecían.

“En serio yo no me hice nada, sólo fue un retoquito, una cosita”, se escucha decir a Clarissa Molina mientras presume su ‘nuevo rostro’ con los labios en rosa y sus pómulos inflados, lo que sin duda generó controversia con la gente de la cuenta de Instagram y comenzaban las críticas…

Las críticas para la boricua siguieron: “Ninel sal de ese cuerpo”, “Se parece a Ninel”, “Eso es un filtro”, “Se parece a Ninel Conde con ese filtro LOL cuidado si fue inspirado en Ninel el cambio de la clari”, “Es un filtro ridículas”, “Se arruinó y tan bella que es”, “Muy joven Pienso no no necesita nada a su edad!! Pero eso es decisión de ella!”.

Al video de la presentadora, la gente no podía creer lo que estaba viendo: “Te dije que no te pusieras nada en los labios y mira ahora te parece a N…”, le escribió Raúl de Molina ante las imágenes y claramente haciendo burla de que su amiga se parecía a como quedó Ninel Conde.

La presentadora de El Gordo y la Flaca fue comparada con el rostro de Ninel Conde

Las comparaciones con Ninel Conde ante el rostro de Clarissa Molina no paraban: “Es el filtro de Ninel conde”, “Le dijeron no comas langostas y mira lo qué pasó”, “La hermana gemela de Ninel”, “Se parece a Ninel Conde”, “tu no necesitas ese filtro mija porque en realidad tu eres así”, “jajaja nunca te hagas botox”.

“Ninel conde eres tú?”, “Tiene la cara paralizada de tanto botox y esos labios”, “Hay Dios una mujer tan linda y se dañó porque la mujeres no generan una con todas las juventud que no necesitas nada”, “esa no es ella es un filtro”, “Se le metió el espíritu plástico de Ninel”, pero el secreto estaba por salir…