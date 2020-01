Horror sangriento en la frontera cuando un solicitante de asilo mexicano se cortó el cuello en un puente que cruza el Río Grande, en Texas.

Sucedió después de que se le negara la entrada a Estados Unidos, dijeron el miércoles dos funcionarios de seguridad mexicanos a Reuters.

Denied U.S. entry, Mexican cuts own throat on bridge over Rio Grande https://t.co/j4P6wWVmRJ pic.twitter.com/1wmeqbahga

El suicida no ha sido identificado, pero los funcionarios de migraciones dijeron que tendría unos 30 años y que solicitó asilo.

Intentó ingresar a los Estados Unidos por el Puente Internacional Pharr-Reynosa entre la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa y Pharr, en Texas.

Los funcionarios dijeron que, alrededor de las 5.00 de la tarde hora local, el hombre sacó un cuchillo y se cortó el cuello cuando los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos le negaron el acceso a los Estados Unidos.

Desperate Mexican migrant ‘cut his own throat’ at US border after being denied entry https://t.co/7jHXvsk0mb pic.twitter.com/x0gNOZnMhk

