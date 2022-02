Ya han pasado varios meses desde que se destapó el romance de Clarissa Molina con Vicente Saavedra, a quien el show de Chisme No Like le sacó ‘sus trapitos sucios’ y resulta que ahora se habla de una posible boda entre la pareja quienes por cierto tendrán un gran anuncio en El Gordo y la Flaca.

El anuncio oficial de la presunta boda de Clarissa Molina la tiene muy emocionada

Aunque no confirmó aún la boda, casi es seguro que en efecto, la ex reina de belleza llegue al altar con Vicente Saavedra, pues sus palabras fueron muy claras: “Para mí es un placer que sea a través del show que me vio nacer que me ha hecho crecer en esta industria de la televisión que sea a través de ustedes que también se enteren de cómo ha pasado esta historia de amor y compartan mi felicidad”, finalizó.

Sin embargo, para mala fortuna de Clarissa Molina, las advertencias de la gente no se quedaron sin aparecer: “Que de emocionante tiene eso”, “El tiempo dirá”, “No les digo pues que a los delincuentes los ponen cómo héroes ahorita viene el pina con la Natti también”, “No pienses en boda, algo me dice que ese no es el tuyo. Mi hija mira sus antecedentes”.