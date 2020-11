Ante la ‘casi segura’ derrota de Trump, usuarios de redes sociales ‘celebran’ por Melania Trump

Las elecciones de EEUU han dejado un sinfín de críticas y burlas contra la actual primera dama del país

¿Melania Trump estaría feliz de salirse de la Casa Blanca? Un video en redes, así lo ‘demostraría’

Aún sin conocerse al ganador de las elecciones en EEUU donde Joe Biden tiene más cerca la victoria que Donald Trump, un curioso video resurgió en redes sociales y la gran ‘protagonista’ de las críticas y las burlas es la actual primera dama, Melania Trump.

Con el conteo de votos en varios estados claves para las elecciones de EEUU, con Joe Biden proclamándose próximo ganador y con el republicano Donald Trump ‘denunciando’ irregularidades a diestra y siniestra, un video en redes sociales se ‘está robando el protagonismo’.

Se trata de una cuenta de Twitter de un usuario llamado @gardenoutro que el 4 de Noviembre publicó un mensaje burlándose de Melania Trump, asegurando que la primera dama estaba feliz de abandonar la Casa Blanca y librarse de su esposo Trump.

“No Melania ya con la mudanza!”, fue lo que escribió el usuario acompañando el tweet con un video (que probablemente sea antiguo), en el que se puede ver un camión de mudanza a las afueras de la Casa Blanca, imágenes que se trataría de cuando los Trump arribaron al lugar hace unos años.

Al momento, el tweet se ha hecho viral con más de 30 mil publicaciones y casi 113 mil ‘me gusta’, lo que sin duda deja entrever que la gente está segura de que Melania Trump y su esposo abandonarán la Casa Blanca ante la derrota en las elecciones EEUU cuyos resultados cada vez son más contundentes.

A la burla, le siguieron infinidad de mensajes en los que la gente no tuvo piedad y simulando la ‘huida’ de Melania Trump ante la derrota, llenaron Twitter de momentos de comedia y hasta críticas:

“Aún así, que se chin… ella y toda la familia (tal vez Barron no)”, “Melania así cuando sea libre: ´Por fin soy libre, la peor experiencia de toda mi vida”, “Ella votó por Biden, estoy segura”, “Ya no quiere renovar su contrato con Trump”, “La farsa de los cuatro años se tiene que acabar”, “Ella dijo ‘fu… yo me voy a Florida a votar sola”, “Seguramente votó por Biden, no necesitaba otros 4 años de calvario”, escribieron.

Y es que todos estos comentarios se deben a que durante el mandato de Trump, se ha especulado que Melania Trump estaba muy incómoda y la relación entre ambos es ‘falsa’ y no se soportan, ante los distintos comportamientos que han tenido como pareja en eventos públicos en donde no se ven del todo como un matrimonio ‘con armonía’.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO QUE CAUSÓ EMOCIÓN DE QUE MELANIA TRUMP ‘SE LIBERE’ DE DONALD TRUMP