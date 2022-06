Se burlan de AMLO en programa de EEUU y mexicanos se ofenden

Fue mediante la cuenta oficial de SDP Noticias dentro de la plataforma de Instagram que comenzó a circular un video en el que el comediante Jimmy Kimmel se burló de AMLO y su postura de no ser partícipe en la Cumbre de las Américas 2022, mismo que está siendo celebrado por Estados Unidos.

Recientemente ha circulado un video en redes sociales en donde un comediante estadounidense decidió hablar sobre Andrés Manuel López Obrador durante un programa en vivo, todo debido a su ausencia en la Cumbre de las Américas y es que no es la primer persona que reacciona ante la falta de presencia del mandatario de México.

Se burlan de AMLO. Bien sabemos que las redes sociales siempre dan mucho de que hablar, en especial cuando se trata de alguna celebridad o figura pública, pues al momento de que se comparten cosas que acontecen entorno a sus vidas los famosos no se escapan de la opinión pública pero ¿qué pasa cuando se trata del presidente de la República mexicana?

Comediante habla de Andrés Manuel López Obrador

En su emisión del pasado lunes 6 de junio del famoso show transmitido por la cadena de ABC Jimmy Kimmel comenzó diciendo, “Por cierto, el presidente de México no vendrá decidió saltárselo en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua quienes no fueron invitados porque, la democracia no es lo suyo”.

Cabe recordar que Estados Unidos está en una negativa de invitar a dichos países razón por la que AMLO decidió no acudir a la Cumbre de las Américas y ser solidario con las entidades que no serán recibidas, por lo que el comediante lanzó su primera broma diciendo que “la democracia no es lo suyo”. Archivado como: Se burlan de AMLO.