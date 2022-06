De acuerdo con AS México, La última telenovela que protagonizó Allisson Lozz fue “En nombre del amor”. Aunque tenía una carrera prometedora en el mundo de la actuación, ella decidió dejar definitivamente la pantalla chica. Ha pasado más de una década desde que Allisson Lozz decidió retirarse del mundo de la actuación.

La ex actriz mexicana Allisson Lozz levantó muchas sospechas cuando anunció su retiro en 2010 y se encontraba con una carrera muy prometedora. muchos decían que fue por problemas de dinero, otros problemas familiares, mientras que otras personas aseguraban que la religión que profesan no la ha dejado actuar.

Margaleff asegura que no tenía una gran relación con Alisson Lozz pese a que sus personajes interactuaban mucho en la telenovela, sin embargo, la ex actriz era muy joven razón que le impedía relacionarse mucho con otros actores que se iban de fiesta a diferencia de ella.

De acuerdo con El Heraldo de México, el comediente mexicano Ricardo Margaleff estuvo como invitado en un famoso programa de radio en la CDMX, en donde alguien del público cuestionó al integrante de “Me caigo de risa” cómo era su relación con la ex actriz ya que compartieron créditos en la telenovela “Al diablo con los guapos”

Se burlan de Allisson Lozz: ¿Tenía problemas de dinero?

Margaleff contaba las razones por las que no se llevaba mucho con Lozz y fue interrumpido por “El Capi”y a modo de burla por las recientes declaraciones de Alisson en las que aseguró que le pagaban poco por ser protagonista de telenovelas hizo el sarcástico comentario: “por qué le pagaban muy poquito”.

“No le alcanzaba para ir a comer con nosotros (risas), dijo Margaleff a modo de broma. “Nos llevábamos muy bien, pero era una niña, nosotros todos peludos ya nos íbamos de antro, de fiesta, y ella pues no, ella tenía 16 o 15 años creo” agregó Ricardo Margaleff “retractándose” de lo que había dicho anteriormente sobre no llevarse la ex actriz. ARCHIVADO DE : Se burlan de Allisson Lozz