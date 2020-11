Se aproxima la subasta de objetos de películas más grande del mundo

Este 1 y 2 de diciembre los amantes de las películas podrán acceder a una de las subastas más grandes del mundo.

Se trata de un evento organizado por Prop Store, una empresa especializada en objetos de colección de la industria del entretenimiento.

Debido a las condiciones sanitarias actuales, esta subasta se llevará a cabo de manera virtual, y en ella se podrán encontrar objetos de colección de películas como Jurassic Park, Back to the Future y Star Wars, entre otras

Una subasta de película: Prop Store está a punto de llevar a cabo un evento en línea en el que se ofrecerán los mejores objetos de películas del mundo

Ropa, accesorios y utilería serán los principales protagonistas de esta subasta virtual, que se llevará a cabo en diciembre

En ella se podrán encontrar objetos conmemorativos de películas como Star Wars, Jurassic Park y The Hunger Games, entre otras

¿Te imaginas tener acceso a los objetos utilizados en tus películas favoritas? ¡Quizá esta subasta sea para ti!

La tienda Prop Store, una de las más importantes del mundo en el rubro de los objetos de colección de la industria del entretenimiento, ha anunciado que realizará una subasta virtual este 1 y 2 de diciembre.

En ella, se subastarán más de 900 lotes de utilería y disfraces de películas como Star Wars, Back to the Future, Jurassic Park y The Hunger Games, entre otras.

El portal Attractions Magazine informó que la subasta “Treasures From Film and Television” se realizará el 1 y el 2 de diciembre de 2020, y dará inicio en punto de las 2:00 p.m. GMT (9:00 a.m. E.T.)

Conoce los artículos que se subastarán de tus películas favoritas

Ropa

De acuerdo con Attractions Magazine, la subasta de objetos de películas incluirá los disfraces más icónicos del cine.

Entre ellos, será posible encontrar algunas prendas utilizadas en Batman, como la capa que utilizó Michael Keaton en 1989.

Esta prenda tendrá un precio de entre 8,000 y 10,000 libras, mientras que el sombrero utilizado por Jack Nicholson en la misma película tendrá un costo máximo de 30,000 libras.

Asimismo, los asistentes a la subasta podrán acceder a prendas completas utilizadas en películas como Terminator 2: Judgement Day por un precio que oscila entre las 20,000 y las 30,000 libras.

Las películas que tienen su origen en una franquicia suelen generar más atención en este tipo de subastas. Por ejemplo, se espera que los disfraces utilizados Keanu Reeves en la película The Matrix Reloaded se vendan a un precio de hasta 60,000 libras, el equivalente a 79,500 dólares americanos.

Los participantes de la subasta contarán con la garantía de que cada objeto ha sido utilizado en sus películas favoritas; en el caso de las producidas por Warner Bros., los ejecutivos han prometido que cada objeto contará con un certificado de autenticidad.

Armas

¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las armas de tus películas preferidas?

Si participas en esta subasta, podrás acceder a una amplia gama de armas utilizadas en películas como The Avengers, Goldeneye, Kingsman: The Golden Circle y Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.

Pero quizá una de las películas más afamadas de la historia será la protagonista de esta subasta: Star Wars: Revenge of the Sith ofrecerá el sable de luz utilizado por Hayden Christensen.

Este tipo de utilería está fabricada en aluminio decorado con resina, goma y metal; en el centro cuenta con una cámara de cristal con un diseño geométrico.

Asimismo, podrás acceder al sable de luz utilizado por Obi-Wan, que está diseñado con doce círculos pequeños que están grabados en la punta de la placa.

La utilería: la protagonista silenciosa de las películas ¡Descubre en cuánto se subastará la utilería de tus películas favoritas!

La utilería está presente en todas las películas, y, por lo general, los objetos utilizados en ellas suelen ser funcionales y prácticos.

Estos objetos generan una gran atención porque, a pesar de ser pequeños o no representar una gran importancia para la trama, son una parte importante para los coleccionistas de accesorios de películas.

En la subasta que se llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre, se ofrecerán artículos como el criptex utilizado en la película ‘The Davinci Code’, filmada en 2006.

El criptex fue un elemento destacado en la película, ya que gracias a él se pudo revelar un mensaje secreto esencial para la trama de la cinta protagonizada por Tom Hanks.

Entre la utilería subastada también se encuentra el aletiómetro utilizado en la película ‘The Golden Compass’, de 2007.

Este aletiómetro podría subastarse en una fuerte suma de 15,000 libras o 19,875 dólares americanos.

Las películas de acción y de aventura son unas de las preferidas de los amantes del cine, motivo que permite centrar la atención en este tipo de objetos, que también destacan por contar con un diseño sobresaliente.

Por último, el portal informa que también será subastado el libro ‘Book of the Dead’, utilizado durante las filmaciones de la película ‘The Mummy’, de 1999.

Este libro fue uno de los dos objetos referentes a la cultura egipcia que se utilizaron en dicha película.

En la subasta se especifica que el libro, de gran tamaño, está elaborado con resina y fue diseñado especialmente para asemejarse a la obsidiana y a las características de la cultura egipcia, mientras que el emblema circular de la portada está programado para poder girar según las manecillas del reloj, lo que permite abrir los broches que el libro tiene.