En una reciente entrevista en una convención de fanáticos, Neve Campbell quien por más de 25 años ha dado vida a Sidney Prescott, la gran protagonista de Scream, confirmó el temor de los fans: no volverá en la sexta parte de la película y no es porque no quiera, sino porque no hubo un acuerdo salarial justo.

Lanza una fuerte protesta por lo que le ofrecieron de pago para regresar a Scream

Neve Campbell fue muy clara en su respuesta del por qué no regresaría a Scream 6: “Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta era que me presentaron no equivalía al valor que he aportado a la franquicia, manifestó.

Y pidió disculpas a los millones de fanáticos de la saga de terror: “Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fanáticos de Scream , los amo. Siempre me han apoyado increíblemente. Estaré eternamente agradecido con ustedes y con lo que esta franquicia me ha brindado durante los últimos 25 años”, precisó la actriz.