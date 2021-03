Youtuber Scott Traveling rifa sus autos y compra tanques de oxígeno para pacientes con covid

Influencer intentó demostrar que su objetivo no era publicidad, sino ayudar a las personas necesitadas

De paso le dio una lección a sus haters que dudaron de su buena voluntad

El youtuber mexicano, Scott Adrián Moreno, mejor conocido como Scott Traveling, rifa sus autos y cumple su promesa, pues compra tanques de oxígeno para pacientes con covid, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de El Universal.

Desde hace unas semanas este personaje se volvió viral debido a que anunció que pondría en rifa sus vehículos de lujo, uno de ellos de la marca alemana Mercedes Benz, esto con el objetivo de aportar a las personas que luchan contra el coronavirus.

De manera textual hizo la siguiente publicación en sus redes sociales: “Ahora va el precioso BMW M3, compañero de viajes y demás. El costo del boleto es de $200 pesos. Se compran al mismo número…”.

Para ver video haz click aquí.

Su objetivo fue claro, el influencer intentó demostrar que su campaña no era de publicidad, sino para ayudar a las personas necesitadas y de paso, darle una lección a sus haters que dudaron de su buena voluntad.

Y luego fue más claro: “Ya sé que me criticarán por las rifas, pero con las críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen a ser indiferente con el dolor de las personas”.

Los tanques fueron repartidos en el estado de Guanajuato, por lo que el youtuber publicó un video en el cual se ve cómo entrega la ayuda.

Además, confirmó que las personas beneficiadas se comprometieron a que cuando sanen, también ellos donarán los tanques a otros pacientes, para hacer una cadena de solidaridad.

Luego que Scott Traveling informara de la rifa de sus autos para comprar tanques de oxígeno para pacientes de coronavirus (covid-19), la gente comenzó a criticar.