View this post on Instagram

Buen viaje mi primo bello, Guerrero de Luz cómo te dice tu prima Alejandra! Te fuiste muy pronto (demasiado diría yo) pero dejaste una huella profunda muy profunda en los corazones de quienes tuvimos la dicha de conocerte! Solo le pido a Dios que te de descanso que ya la lucha terminó, le pido a Dios que nos de consuelo porque a veces es muy duro decir Adiós! Hoy mi corazón está lleno de una gran tristeza y dolor pero Dios necesitaba un ángel y ese eres tú Mi Primo Oscar!!! 🙏🏻🖤 #fuckcancer