Descubre Savory, del chef Carlos Salgado, donde brinda cocina casera mexicana de alto nivel ¡que esuna delicia!

Salgado abrió en mayo pasado Savory, su primer restaurante tras dos décadas de experiencia en Georgia.

El chef ha mantenido en su menú los platos más populares del establecimiento anterior y ha ido agregando sus propias recetas con la colaboración de su equipo y su socio Ángel Martínez.

Decidido a servir los platos más auténticos de la cocina casera de México para complacer el paladar del comensal mexicano y latino y conquistar el del estadounidense, el chef Carlos Salgado abrió en mayo pasado Savory, su primer restaurante tras dos décadas de experiencia en Georgia.

“Savory significa sabroso, que es distintivo de la comida, y yo quiero presentar las recetas caseras más sabrosas de México, aquellas con las que yo crecí en casa de mi mamá y luego con mi abuela”, manifestó el chef Salgado.

Desde abril pasado, fecha en que Salgado adquirió Taquería La Rosita, ubicada en Cumming, ha ido transformando poco a poco su restorán, desde el uso de los mejores productos para que su refinada sazón resplandezca, hasta la decoración, música, servicio y presentación de platos.

“El tipo de restaurante mexicano que tengo en mente es diferente al tradicional que hay en el país. Por lo regular el americano piensa que la comida mexicana es picante y mi meta es educarlo y mostrarle que su base no es el picante sino las especias que uno utiliza”, explicó el cocinero mexicano de 44 años y oriundo de Cuernavaca, Morelos.

Salgado ha mantenido en su menú los platos más populares del establecimiento anterior como tacos, tortas y caldos, entre otros, y ha ido agregando sus propias recetas con la colaboración de su equipo y su socio Ángel Martínez.

La carta de Savory es simple, lo que le permite al chef morelense esmerarse en su elaboración como lo dicta la tradición culinaria mexicana y siguiendo siempre unos consejos que le dio su abuela ‘Lolita’, de 106 años, cuando vivió con ella en una pequeña ranchería en el Estado de México.

“Yo tenía 15 años cuando me fui a vivir con mi abuelita Leodegaria, a quien le decimos ‘Lolita’. Ella me decía cuando hagas algo hazlo bien y cuando cocines hazlo contento porque si cocinas enojado no te va a salir bien”, rememoró el chef morelense que emigró a Georgia en 1999.

La pasión del chef Carlos Salgado por la cocina

El ched Salgado reveló que la cocina la descubrió por necesidad.

“Mi mamá trabajaba y yo tenía que hacerme de comer, cosas sencillas. Después, mi abuelita me enseñó a preparar varios platos como el mole al estilo mexiquense. Mi versión de ese mole lo hago los jueves y ha sido muy bien aceptado”, dijo el cocinero morelense.

Salgado comenzó lavando platos en un Outback Steakhouse en Suwanee en 1999. Tal era su sed de prosperidad que en dos años aprendió todas las estaciones y dobló su salario al convertirse en asistente del manager de cocina. En 2001, Brian Tam –a quien Salgado considera su mentor- lo contrató como manager de cocina del Outback Steakhouse que abrió en Cumming.

“En 2005, Brian abrió Tam’s Backstage, uno de los mejores restaurantes en Cumming, y me llevó para dirigir su cocina”, dijo el chef mexicano.