Saúl ‘El Canelo’ Álvarez publica mensaje tras derrota

El mexicano asegura que “a veces se pierde”

“Volveremos a pelear”, indicó el tapatío EL ‘CHAMP’ SE MANIFIESTA. Tras una intensa pelea en el cuadrilátero que dejó a más de una persona pendiente de cada movimiento y otorgó la victoria a Dmitry Bivol, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez no dudó en manifestarse sobre la derrota que vivió y mandó un cariñoso mensaje a sus fanáticos y público en general, quienes, a través de redes sociales no han dejado de opinar sobre la pelea del sábado por la noche. Las Vegas, vivió una de sus noches más intensas tras la participación de los dos boxeadores más exitosos y quienes brindaron la oportunidad de gozar de una buena pelea. Tras doce rounds, Bivol defendió a capa y espada su título de los golpes de ‘El Canelo’, dando como resultado la victoria deseada. Mientras tanto, el mexicano no dudó en expresar que no siempre ‘iba a ganar’ y se dejó ver siendo ‘consentido’ por su familia. SAÚL ‘CANELO’ ÁLVAREZ REAPARECE TRAS PELEA Al son de la música de Mariachi, haciendo una entrada como nunca y peleando contra el actual ‘mejor boxeador del mundo’, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no dudó en expresar su sentir tras la pelea y garantizar que así es el boxeo: a veces se gana, y otras se pierde. Con un mensaje en redes sociales, el tapatío dio a saber como se siente tras la derrota y señalando las enseñanzas que le dejó. Pero, las palabras que dedicó a sus seguidores no son las únicas que expresó el boxeador mexicano, sino que en entrevistas, tras bajas del cuadrilátero, señaló que ‘él no había perdido la pelea’. Otro de los detalles que destacaron de la entrevista del boxeador con los medios, fue anunciar que se había sentido ‘cansado’ en el ring y que él sabe que fue lo que no le permitió ‘darle batalla’ al peleador ruso.

Saúl Canelo Álvarez mensaje; “A veces se gana” Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, no dudó en expresar su emoción tras la pelea que tuvo lugar en Las Vegas. A través de un mensaje en redes sociales, el boxeador mexicano destacó que “no siempre se gana”, debido a su derrota a manos de Dmitry Bivol, por votación unánime. El mensaje ha logrado recabar miles de ‘me gusta’ y comentarios de sus seguidores, dándole el apoyo que necesita. “El boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con la frente en alto.”, señaló en las primeras palabras de su mensaje en Instagram, donde adjuntó una imagen de su presentación durante el cuadrilátero. El boxeador destacó que independientemente del resultado, siempre hay que mantenerse orgulloso de su trabajo en el ring. Archivado como: Saúl Canelo Álvarez mensaje

Saúl Canelo Álvarez mensaje; ¿No le molestó perder? Pero, aunque no ganó el cinturón de peso semipesado de la AMB, ‘Canelo’ Álvarez expresó su los resultados de la pelea no siempre serán positivos y habrá ocasiones donde no logrará ganarle al oponente. ¿Le molesta? Según el tapatío, así es la lucha dentro del ring y solo debes quedarte con “las enseñanzas que dejó”. “Me quedo con la gran pelea que ofrecimos a la gente.”, expresó el boxeador mexicano tras ser derrotado por Dmitry Bivol. Las palabras del tapatío, llegan en un momento donde en redes sociales las críticas no se hicieron esperar. Twitter, se convirtió en un sitio donde los seguidores del boxeador, destacaron su participación contra ‘el ruso’ y señalaron que había sido una muy buena pelea. Archivado como: Saúl Canelo Álvarez mensaje

Saúl Canelo Álvarez mensaje; ¿Una ‘amenaza’ a su próximo contrincante? Álvarez, quien usó gafas de sol en su conferencia de prensa posterior a la pelea, pero estaba claramente hinchado alrededor de los ojos y la frente, peleó en el peso semipesado únicamente una vez más en su carrera, venciendo a Sergey Kovalev a fines de 2019, señaló The Associated Press. En la conferencia, dio detalles sobre su participación, pero en Instagram envió un mensaje especial y destacó lo que ‘vendrá por delante’. “Volveremos a pelear y volveremos a ganar.”, fueron las últimas palabras que escribió el boxeador, a través de Instagram. Poco después, amigos y seguidores, no dudaron en expresar el cariño que sienten por el boxeador y el gran trabajo que hizo en el cuadrilátero. Uno de ellos fue el cantante ‘Residente’, quien le escribió: “El duro, por siempre”. Archivado como: Saúl Canelo Álvarez mensaje

¿No perdió la pelea? Poco antes de reaparecer en redes sociales tras la pelea, Saúl Álvarez dio una entrevista a los medios presentes y señaló cómo se sintió durante el encuentro con Dmitry Bivol y sus conclusiones tras haber perdido. El boxeador mexicano instó a los reporteros que “él no cree haber perdido” y que fue muy poca la diferencia que llevó por delantera Bivol, según la Agencia Reforma. “Me siento muy bien, en lo personal no pongo ninguna excusa. Pienso que no perdí la pelea, me ganó 4, 5 round máximo. Los últimos rounds me fatigué un poco, pero me siento bien, hice las cosas como debía hacerlas. Tal vez por el peso no me sentí al 100 por ciento”, dijo el mexicano y señaló Agencia Reforma.

Busca la “grandeza” Tras señalar que su peso no le hizo sentir cómodo, los periodistas preguntaron sobre las peleas que realiza y los desafíos que debe enfrentar con las nuevas competencias que él acepta. Álvarez anunció que nunca estaba buscando “la comodidad” y antes la lucha por los títulos, expresó que estaba consiente de que su cuerpo debe adaptarse al nuevo peso y por ello, busca peleas ‘difíciles‘. “Hay qué pensar qué vamos a hacer. Estoy buscando las peleas difíciles, subir de peso, no donde estoy cómodo. Subo de peso para buscar más retos y así es esto, así es el boxeo. Es lo que estoy buscando, la grandeza. Soy una persona muy competitiva, esto no se queda así, me quedan muchos años por delante y voy a regresar muy fuerte”, declaró e informó Agencia Reforma.