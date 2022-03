¿ESTÁ PREOCUPADO EL PUGILISTA MEXICANO?

Al término de la presentación, se le preguntó si ha tenido contacto con su amigo J Balvin quien se encuentra en el hospital acompañando a su madre que se contagió se covid y que está en un estado de salud delicado: “Sí he hablado y le he mandado mensajes, siempre estamos en contacto, estamos con él y obviamente esta pasando algo muy delicado con su mamá y no queda más que esté bien”.

En el tema de episodios de ansiedad o depresión como en su momento lo expresó J Balvin, el ‘Canelo’ dijo: “Gracias a Dios no, a lo mejor en un momento de mi vida he pasado de depresión, pero no me he dado cuenta, tengo una mentalidad creo muy fuerte, y agradecido con Dios de que me haya dado esta mentalidad”, comentó. Archivado como: Canelo Álvarez Eduin Caz