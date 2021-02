El boxeador Saúl Canelo Álvarez aportará ayuda económica para el caso de David Antolín

El mexicano apareció en redes sociales para buscar más donantes

“Esto no se trata de si tienes o no dinero. Con muy poco, podemos hacer mucho”

Hace algunos días se hizo viral el video David Antolín, un niño de Monterrey que pedía ayuda para poder hacerse un trasplante pulmonar. La historia llegó al boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien fue a visitarlo para ayudarlo en lo que necesite.

Fue a través de la cuenta de Instagram del joven, donde había compartido un video, donde solicitaba la ayuda de los internautas para poder realizarse la cirugía.

“Decidí hacer este video, debido a que hoy no fue un buen día, fue un día normal y me gustaría informarles a todos que volví a recaer, lamentablemente tuve una crisis muy grave el cual mi saturación bajo a 40, tuve un ritmo cardíaco de 170, me tuvieron que hacer una respiración mecánica, me pudieron estabilizar”, dijo David en su primer video solicitando ayuda.

Después agregó: “Se habló con los médicos, dicen que ya no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar de la manera más rápida, y yo les hablo a ustedes para pedirles de su ayuda, que podemos seguir donando, para que me den mi milagro de vida, no es un momento fácil para todos, y ahí les habla su corazón para que me puedan ayudar compartiendo el video o donando, vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera”.

CANELO ÁLVAREZ APOYA A LA CAUSA

Este video le llegó a ver el boxeador mexicano y de inmediato fue visitar al joven David, y no solo eso, sino que lo estará apoyando económicamente, además de que también subió un clip buscando más donativos.

A través de su página de red social, compartió el video donde aclara que cualquier donativo es bienvenido para la causa de David Antolín, quien ha estado internado por más de un mes debido a la fibrosis quística pulmonar que padece, según El Universal.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ Y AQUÍ.