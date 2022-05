Saúl Álvarez era el favorito para hacerse con el título mundial de peso semipesado de la AMB. Pero desde el principio, el jab de Dmitry Bilov fue un gran problema para el mexicano, quien no pudo entrar en el rango para aterrizar sus poderosos golpes, comentó el informe de The Sun.

“Los verdaderos mexicanos se construyen diferentes, no hay miedo en nuestra sangre”, “correcto, porque la falta de miedo significa falta de preocupación por ti mismo o falta de tu propio sentido de autopreservación”, “la gente parece confundir la confianza y la calma en el ring con tener una sana sensación de miedo por pelear. No creo que la gente se dé cuenta de que el miedo a pelear, el miedo a perder, el miedo a tu oponente son grandes motivadores para asegurarte de darlo todo en el entrenamiento”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en el tuit de Mike Tyson.

¿Habrá revancha?

La frustración creció a lo largo de la contienda, ya que el ruso se deshizo de ‘Canelo’ con rápidos contragolpes y magníficos movimientos. Y en los últimos compases se hizo evidente que Saúl Álvarez necesitaba un nocaut, pero parecía completamente agotado, ya que no pudo asestar un golpe brutal e incluso fue abucheado por algunos sectores del público, relató The Sun.

Los tres jueces puntuaron el combate 115-113 a favor del ruso y ‘Canelo’ no tenía “ninguna excusa”. El púgil de 31 años, según la reseña de The Sun, manifestó después: “Yo perdí, él ganó. Es un boxeador muy bueno. Sentí su poder, sentí que era una buena pelea. No hay excusas, esto sucede en el deporte del boxeo. Por supuesto (invocaré la cláusula de revancha). Esto no termina así”.