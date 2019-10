Satélite de Samsung se estrella en el jardín de una familia (FOTOS)

Página

Una familia de Michigan quedó en estado de shock cuando un satélite de estrelló en su jardín.

El equipo espacial de alta tecnología de Samsung cayó, por error, en la granja de caballos de Nancy Welke y su esposo.

Mira lo que pasó y el susto que se llevaron.

Nancy Welke y su esposo Dan ocupaban su mañana de forma rutinaria, se disponían a dejar salir a sus caballos cuando un satélite de Samsung se estrelló en su jardín.

Eran las 8.45 de la mañana y escucharon un estruendo, no sabían qué pasaba, pero, para su sorpresa, encontraron los restos de lo que parecía un equipo satelital.

No daban crédito a lo que veían y quedaron petrificados mientras el satélite destrozado aún hacía ruidos extraños. Se trataba de un satélite de Samsung “Samsung Space Selfie”.

El Gratiot County Herald publicó en facebook la noticia:

“SATÉLITE ESPACIAL CHOCA CERCA DE LA LÍNEA DEL CONDADO

Nancy Welke escuchó el choque alrededor de las 8:45 de esta mañana, justo antes de que ella y su esposo Dan dejaran salir a los caballos.

Lo que encontraron en su propiedad de E. Van Buren, cerca de la línea del condado de Gratiot / Saginaw, es algo fuera de este mundo. Así, como suena.

Lo que aterrizó, todavía zumbando, fue una pieza de equipo espacial de alta tecnología supuestamente lanzado a la estratosfera por Samsung.

La semana pasada, Samsung Electronics presentó la primera selfie del mundo enviada al espacio, tomada por la actri, modelo y filántropa Cara Delevingne y mostrada por primera vez durante un evento lleno de celebridades en el recientemente inaugurado Samsung KX Experience Space, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

La selfie es la primera de muchas que Samsung elevará a la estratosfera este mes como parte de “SpaceSelfie”, una misión para dar a todos la oportunidad de poner su cara en el espacio.

No est�� claro si el satélite “SpaceSelfie”, que aterrizó en la propiedad de Welkes con un paracaídas, es el del lanzamiento inaugural. Un globo de baja altitud, sospechoso de ser parte del dispositivo, quedó atrapado en las líneas eléctricas cercanas en Barry Rd.

Representantes de Samsung de la compañía fueron a recoger el equipo.

(Fotos del Heraldo – Selmon)

Un video publicado en YouTube por ABC News, muestra el video original captado por Nancy Welke, donde se la puede escuchar diciendo: “Este bebé cayó del cielo y vino a parar a nuestro jardín. Todavía funciona y zumba. ¡Gracias a Dios que no están fuera los caballos y no cayó sobre la casa!”

Según esta misma fuente, un portavoz de Samsung emitió un comunicado el sábado para explicar el incidente.

“Hoy temprano, el globo SpaceSelfie de Samsung Europa volvió a la Tierra”, decía el comunicado. “Durante este descenso planeado del globo para aterrizar en los Estados Unidos, las condiciones climáticas resultaron en un aterrizaje suave temprano en un área rural seleccionada. No se produjeron lesiones y el globo fue recuperado posteriormente. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda haber causado”.

El globo SpaceSelfie de Samsung Europa es parte de su campaña “SpaceSelfie”, la idea es que los clientes puedan colocar sus selfies en la estratosfera a través de un smartphone Galaxy S10 5G. El teléfono recibe fotos transmitidas desde la Tierra y las superpone en tomas en tiempo real sobre el planeta, indican.

El globo tuvo un lanzamiento glamoroso la semana pasada en Londres, donde la actriz Cara Delevingne se tomó la primera selfie estratosférica. Se anunció que el servicio estaría disponible para los clientes en general hasta el 31 de octubre.

Sin embargo, informa ABC News, la persona que recogió el satélite de la finca de Welke le dijo que el aparato había sido lanzado desde Iowa el viernes 25 con el propósito de tomar fotos y que era un rrepresentante de Raven Industries, una compañía de tecnología con sede en Dakota del Sur.

No está claro, entonces, dónde se lanzó este satélite de Samsung estrellado, si es el original o no, pero el susto de encontrar semejante cosa en el jardín no se lo quita nadie a esta pacífica familia que, de ahora en adelante, mirará al cielo buscando más que amenaza de lluvia antes de soltar sus preciosos caballos a pastar.