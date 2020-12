La hija menor de Barack Obama causa revuelo con un video de Tik Tok

Sasha Obama baila con sus amigos y provoca todo tipo de reacciones

No es la primera vez que la joven comparte estos momentos en redes sociales

La hija menor de Barack Obama, Sasha Obama, causa revuelo con un video de Tik Tok y provoca todo tipo de reacciones. Cabe destacar que no es la primera vez que la joven comparte estos momentos en redes sociales.

Aunque el video en el que se ve a Sasha Obama bailando con sus amigos está en las redes sociales de uno de los jóvenes, la hija menor de Barack Obama fue identificada de inmediato.

En apenas unos cuantos segundos, Sasha Obama muestra sus mejores pasos de baile. Llama la atención que junto con sus amigos realiza una coreografía de lo más vistosa.

Nacida el 10 de junio de 2001, Natasha Obama, mejor conocida como Sasha, en Chicago, siempre ha mantenido un perfil discreto, a pesar de que su padre fue presidente de EE.UU. durante ocho años.

Por este motivo, llama la atención cada vez que la joven se deja ver en redes sociales, especialmente en Tik Tok.

“Viviendo su mejor vida”

De inmediato, usuarios reaccionaron a este baile de Sasha Obama: “Ver a Sasha Obama en tendencia es porque ella está viviendo su mejor vida”, “Ver a Sasha Obama con uñas de acrílico calienta mi corazón”, “Nuestra Sasha Obama se ve feliz, tiene un grupo normal de amigos y es simplemente hermosa”.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para la joven, ya que alguien comentó lo siguiente: “Ojalá Sasha Obama no estuviera ignorando una pandemia, sugiriendo la Ley Marcial y manteniendo la ayuda de Covid como rehén de su ego. Oh, espera”.

