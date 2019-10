View this post on Instagram

#saritasosa 👆👆👆 #repost @sonia_vicoc Dios OBRA por caminos misteriosos !!… Hoy , curiosamente recibimos la visita de dos Hijos de Dos GRANDES de la industria !! Sara Sosa y Angelo Medina jr. Quienes conocen sus padres saben que nivel de Personalidades eran y aun serán por siempre !! … No existen perdidas , porque lo que siempre fue bueno se recordara como merece ser . Este día será muy especial para mi , porque hablamos mucho de los HIJOS! De la Familia ! .. De los Valores he importancia de lo que es verdadero . Vi a mi hija en diálogos de Mujer a mujer , de hija a hija y de Artista con Artista ! ..Ahora , se que se harán muchas preguntas , pero solo les cuento que lo mas que podría unirnos es ARTE , pero , hoy descubrimos que aparte de Arte , nos identifícanos mucho con la Vida en un Mundo donde el Artes es lo esencial , pero lamentablemente hay veces que se distorsionan las verdaderas razones , y sin querer lastiman la Bendición . Que Viva el Arte Y Las familias !! … Pero que sobre todas las cosas . Que Viva el Amor y el Perdón!!…. #YaLoPasadoPasado Gracias a esos Angeles que Dios Usa para lograr lindas memorias como esta Sara y Angelo , que Dios Bendiga sus Vidas , sus corazones y sobretodo que Dios les regale mucha sabiduría , para que sigan maximizando el Gran legado entregado por sus Padres !!… … Angie G. .. GRACIAS por siempre ser tan Única ! 😘🥰🥳🤩.