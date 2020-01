View this post on Instagram

• 01/05/20 • Este Domingo pasado fueron tus bodas de plata. Te vi entrar a la iglesia donde te casaste con papá e hicieron su promesa. Esta iglesia siempre trae bellos recuerdos. De pequeña los veía venir a ver el lugar juntos y ver cómo sonreían el uno al otro. Para mi esta vez fue muy triste pues ahora solo te vi a ti caminar sola hacia la puerta donde los dos hace años entraron y salieron juntos a hacer una vida feliz. Han sido un ejemplo increíble para mi. Los admiro y lloro al recordar su bella historia de amor y le doy gracias a Dios haberme permitido ser testigo de ella. Parejas como ustedes existen muy pocas y pienso que así deberían de ser todas, con el amor de Dios como su centro. Han sido todo para mi. Siempre han sido mi prioridad. Le prometí a papa cuidarte y eso mismo haré hasta el día que yo no esté aquí. Feliz aniversario! Los amo ❤️ La pulsera y el anillo con el que hicieron su promesa los dos. La promesa que aún sigue viva 💛 #25años