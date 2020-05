La hija de José José hizo un anuncio que nadie esperaba

Sarita Sosa enciende la furia de los fans de “El Príncipe de la Canción”

Le hará un homenaje a su papá el próximo domingo 21 de junio

Sarita Sosa, hija del fallecido cantante José José, encendió la furia de los fans de su famoso padre con un anuncio que hizo: le hará un homenaje el proximo domingo 21 de junio en el marco del Día del Padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 132 mil seguidores, Sarita Sosa compartió un video donde da más detalles de este evento.

Con más de 12 mil reproducciones y más de mil 200 likes hasta el momento, esta publicación muestra a la hija de José José al piano mientras suena una melodía de fondo y aparece la información del homenaje: “Sara Sosa. Homenaje a papá. José José. Domingo Junio 21. 8:00 p.m. (ET). www.youtube.com/sarasosa”.

Y más que provocar reacciones de alegría o felicidad por este homenaje, los fans de José José, quien falleció el 28 de septiembre de 2019, se le fueron con todo a Sarita Sosa, ya que parece que aún no olvidan las acciones que tuvo la joven con su padre en su lecho de muerte.

“A seguir exprimiendo a papá”, “A ver quien te apoya”, “Vaya que si tiene talento de sobra, es una psicópata y la hizo súper bien, lo planeó todo muy bien”, “Esta no tiene talento ni cae bien”, “Esa no tiene vergüenza”, “Otra Karla Panini”, “Será ‘se me acabó el dinero de papá’, deja que pase la cuarentena por el Covid-19 y seguimos contigo Sarita”, “Falsa”, “Judas”, “Aburrido”.

Por su parte, alguien más comentó: “No tiene pena, después de robarle a su padre”, mientras que alguien más dijo: “No mam… ¿si sabes que en México no eres bien recibida, verdad? Digo, nunca vamos a olvidar lo que le hiciste a tu padre, eres como la Panini, odiada”.

A pesar de recibir algunas muestras de apoyo, Sarita Sosa siguió recibiendo ataques de parte de los fans de José José, aunque no ha contestado a ninguno de ellos: “No mam… ni sabes cantar”, “En serio, a eso le llaman no tener mad… Hay que seguir ching… a papá”, “Jaja, no inventes, ni cantas, pero quieres seguir exprimiendo la memoria de tu padre”, “Mam… ridícula”, “Pin… ridícula”, “Dios te perdone por todo lo que hiciste”, “Después de que acabe lo de la Panini, volvemos contigo, Sarita, no se nos olvida”.

Una admiradora de “El Príncipe de la Canción” le mandó el siguiente mensaje a la hija de José José: “México solo reconoce dos hijos de José José: Marysol y José Joel, lo siento, pero la regaste gacho y México no olvida”, lo que provocó varias respuestas:

“Pues fíjate que son los dos únicos que no son hijos ni se parecen al príncipe”, “Pero esta tipa así le mande homenajes, libros, lo que sea, México nunca la perdonará, amamos al príncipe y ella y su familia se portaron muy mier… y se ganaron el odio”.