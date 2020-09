Atacan a Alan Tacher y Karla Martínez por entrevista a Sarita Sosa

La hija de José José estuvo en el programa de Despierta América

Hoy se cumple el primer aniversario luctuoso del ‘Príncipe de la Canción’

Atacan internautas a Alan Tacher y Karla Martínez, conductor y conductora del programa Despierta América por su entrevista a Sarita Sosa, hija de José José ‘El Príncipe de la Canción’.

Todo sucedió a raíz de un comentario que hizo el periodista argentino Javier Ceriani a través de su cuenta oficial de Instagram.

De manera textual dijo el comunicador: “Que desastrosa entrevista @despiertamerica. La hija de José José, Sara Sosa! Para que va a un show de televisión, con sus pestañas postizas, para decir que no va contar que extraña de su papá, porque es algo personal!”.

Entonces agregó: “Y que no se amigaría con sus hermanos porque nadie conoce la historia y tampoco lo va a hablar! La cuarentena la tiene media dormida me parece… ¿Qué opinan?”.

Uno de los detalles que más criticaron los seguidores fue precisamente el ritmo de la entrevista a Sarita Sosa, ya que fue muy lenta y no quiso hablar de nada más sobre su muerte y si lo extraña, ya que dijo, es muy personal.

Esta entrevista se da en la celebración del primer año luctuoso de José José, y en la que ella también entevistó a su madre, Sara Salazar y detalló los momentos más felices que pasó junto a él.

Sobre cómo se siente, la hija de José José, dijo: “Tratando de mirar hacia adelante, y recordarlo siempre con mucho amor, estamos todos muy unidos, lo que mas extrañamos es su sonrisa, sus consejos, su presencia, era la luz de la casa, no tenerlo es muy raro”.

Sobre sus últimos días con su papá, le preguntaron si tuvo alguna promeso con él a lo que ella contestó a medias: “Recuerdo que yo me iba a dormir a la casa y él me decía ‘ya llevas muchos días aquí, ve a dormir y regresas en la mañana’, pero antes de irme me dijo ‘prométeme que vas a cantar’.

