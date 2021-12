Según ciertas investigaciones, los niños pueden llegar a ser sarcásticos desde una edad tan temprana como los cuatro años, y se ha demostrado que la exposición al sarcasmo puede mejorar las habilidades de resolución de problemas. Así que cuando tu chiquillo de kínder te haga una mueca y diga algo sarcástico, intenta no asustarte; sólo está siendo precoz.

Ser sarcástico parece ser esencial en nuestra sociedad moderna. “Nuestra cultura en particular está llena de sarcasmo,” dice Katherine Rankin, una neuropsicóloga de la Universidad de California en San Francisco. “Las personas que no entienden el sarcasmo son notadas inmediatamente. No lo entienden. No son socialmente adeptas.” ¿Así que dónde se pinta la línea entre socialmente adepto y excesivamente sarcástico? Si te ves a ti misma en cualquiera de las siguientes afirmaciones, pues… ya sabes.

1. Películas como Diario de una pasión te dan escalofríos

¿Es porque los momentos emocionales te hacen sentir incómoda o simplemente tienes una necesidad compulsiva de decir bromas ingeniosas? Para muchas personas, ser sarcástico es un mecanismo de defensa que les permite negarse a las situaciones emocionales.

2. Tienes que morderte la lengua MUY seguido debido a tu sarcasmo

El sarcasmo está bajo todo lo que dices. Tienes que luchar contra él en el trabajo, las reuniones familiares y otras ocasiones en las que la sinceridad es necesaria.