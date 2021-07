De acuerdo con el portal tikitakas y el TMZ, en dichos documentos, Sarah señala que, desde su ruptura y el fin de su matrimonio, el delantero mexicano no ha participado en ningún momento en el cuidado y la crianza de sus hijos: “No participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores” se escribe en el comunicado.

En la demanda, Sarah Kohan además de que acusa al Chicharito de ser mal padre, también narra como el futbolista puso en peligro a sus hijos al no poner una cerca de protección alrededor de su piscina, ya que rompería con la “estética” de su casa, calificándolo también como un padre “irresponsable” debido a que puede causar un accidente ese descuido.

Además de esta ola de acusaciones en contra del Chicharito, su ex esposa, Sarah Kohan también lo acusa de meterse en su cama cuando ella no le ha dado el consentimiento, afirmando que él todavía cree tener el derecho de hacerlo: “Todavía cree que puede meterse en su cama sin ser invitado” afirman los papeles interpuestos por Kohan.

“Pues es su obligación como padre y derecho de sus hijos, es como un 20% de su salario lo que les corresponde. Si no quiere pagar pues componga su matrimonio. Deberíamos de mejor dejar de normalizar el padre ausente y desobligado, al rato sigues tu, Luis Mi” a lo que otro usuario le responde: “A Luis Mi le va a tocar más por tantos años sin dar manutención jajaja”.

“Para que se le quite lo pedante al tipo” Sarah Kohan acusa a Chicharito de ser un padre desobligado

Más comentarios comenzaron a llegar a la noticia después de que Sarah Kohan acusa al Chicharito de ser un padre irresponsable, en donde internautas se pusieron de lado de la ex esposa del delantero mexicano: “Siii, para que se le quite lo pedante al tipo”, “Tal vez tiene la cola caliente, por eso no ve a los niños”.

“Ya se veía venir, es más hasta se habían tardado”, “Muy triste por los chiquitos, tan importante es la madre como el padre”, “Pero, ¿Qué no ha salido en un video en la fiesta de cumpleaños del niño?” a lo que otro usuario les responde: “Ella ha tratado de involucrarlo, pero él está enfocado en lo suyo; las mujeres, sus amigos, su trabajo y el deporte”.