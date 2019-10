Página

Sara Salazar le mandó directo mensaje a Anel Noreña tras funerales de José José

La viuda del cantante fue muy clara con la ex esposa del intérprete

Sin embargo, Anel Noreña también mandó un mensaje, pero fue criticada

Justo después de los funerales de José José en México y la popularidad de Anel Noreña, ex esposa del cantante, Sara Salazar, última esposa y viuda del ‘Príncipe’, le mandó un claro mensaje.

Pareciera que la historia tras el fallecimiento de José José tuviera dos marcadas caras: por un lado, Sara Salazar, viuda del intérprete y última esposa, así como Sarita Sora, hija de ambos, quienes para muchos son las ‘villanas’ al ‘impedir’ que el cuerpo del cantante fuera enterrado en México.

Y por el otro, están José Joel y Marysol, hijos mayores del intérprete, así como Anel Noreña, madre de estos últimos y ex esposa de José José, quien sorpresivamente, se ‘adueñó’ de la popularidad en los medios y casi fungió como su viuda.

Pero esto le duró poco, ya que Sara Salazar, la verdadera viuda de José José, no dudó en mandarle un mensaje a través de un amigo cercano que fungió como portavoz.

“Ella está tranquila y dice que no se preocupe el pueblo por este protagonismo de esta señora porque ella está confiada, está tranquila en su casa y ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo”, dijo Luis Ernesto Berrios para Al Rojo Vivo y palabras que publicó la agencia de noticias Notimex.

De igual forma, mencionó: “No hay por qué estar enojada ni disgustada porque José José es más grande que eso y a su partida, a este homenaje y el honor que hay que darle no puede restarle méritos cosas superfluas que no tienen nada que ver”.

“Sólo que ella y su familia tienen ahora sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de la despedida del ídolo de la canción, razón por la cual prefieren no dar entrevistas”, dijo Berrios argumentando las razones por las que Sara Salazar y Sarita Sosa no han querido dar mayores detalles a los medios de comunicación.

Sin embargo, dejó claro que Sara Salazar y la hija menor de José José estuvieron atentas a lo que ocurría en México con las cenizas del cantante, donde Anel Noreña, Marysol Sosa y José Joel fueron los protagonistas: “Están bien alegres y felices. Tienen emociones encontradas. Lloran, se ríen y se alegran de todo lo pasado”.

Y por si el ‘protagonismo’ de Anel no fuera suficiente, por medio de su cuenta de Instagram, la ex esposa de José José levantó polémica con un mensaje: “Hoy te digo mi príncipe, mi Pepe: Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad”, comenzó escribiendo.

“Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos”, continuó.

Y la mamá de José Joel y Marysol Sosa, cerró su conmovedor texto así: “Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor. Descansa en paz mi amor… Pido un aplauso para el amor… hasta siempre”, finalizó.

Sin embargo, pareciera que los fanáticos de ‘El Príncipe de la Canción’ no estuvieron muy de acuerdo con el texto, pues Anel Noreña comenzó a ser duramente criticada con fuertes mensajes: