“¡Entró a mi casa a violarme!”: Sara Quintero

La joven agregó: “Logré salir porque me tiré y lo halé a él por las escaleras. Ayúdenme a que esto no quede impune, ya que según (el hombre) tiene trastorno mental y no hay mucho que se pueda hacer. Queremos presionar a las autoridades dando difusión a los hechos y que esto no quede así”.

Con esa breve denuncia, Sara Quintero quiso alertar a todos de lo que había sucedido aquella noche en su casa, mostrar el rostro del agresor y dejar un mensaje bien claro: “¡Entró a mi casa a violarme!”.