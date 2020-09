Sara Paxton | Biografía

Año Título Personaje

1996 Small Talk Panelist #1

1997 NewsRadio Sara

1999 Working Amanda Baines

1999 Passions Young Sheridan

1999 Action Georgia Dragon

1999–2017 SpongeBob SquarePants Various roles (voz)

2000 Perfect Game Sydney

2000 Beyond Belief: Fact or Fiction Girl

2001 Hounded Tracy Richburg

2001 Lizzie McGuire Holly

2002 CSI: Crime Scene Investigation Jody Bradley

2002–2003 Greetings from Tucson Sarah Tobin

2003 CSI: Miami Lana Walker

2004 Malcolm in the Middle Angela Pozefsky

2004 Will & Grace Melanie

2004 Summerland Sarah Borden

2004 Quintuplets Chelsea

2004–2006 Darcy’s Wild Life Darcy Fields

2006 Pepper Dennis April May / Chrissy Tyler

2006 Skater Boys Kayla Gordon

2006 Return to Halloweentown Marnie Piper / Splendora Agatha Cromwell

2007 The Party Never Stops: Diary of a Binge Drinker Jessie Brenner

2008 Wizards of Waverly Place Millie

2009 Jonas Fiona Skye

2009 The Beautiful Life: TBL Raina Martinelli

2012 Blue Eyed Butcher Susan Wright

2013 Lovestruck: The Musical Mirabella Hutton

2013 Guys with Kids Stacee

2014 How to Get Away with Murder Natalia “Talia” Lewis

2015 Stalker Isabelle Martin

2015 Code Black Sophie

2016 Heartbeat Lou Panttiere

2016 Murder in the First Alicia Barnes

2017 This Is Us Kathryn

2017 Twin Peaks

2017 Baker Daily: Trump Takedown Sara

2017 Wrecked Hermana Grace

2018 Liberty Crossing Jessica Larson