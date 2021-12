Además, este mismo 29 de diciembre, a dos meses de la partida del histrión, Nerea Godínez ha compartido imágenes inéditas desde la tumba de Octavio Ocaña. “Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no se si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mi… en todos…”, se lee en la publicación.

“Me toco venir a verte de la peor forma”

“Tu deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me toco venir a verte de la peor forma pero por ti iría hasta el otro lado del mundo de ser necesario y lo sabes, no hay día que no me ahogue en llanto preguntándome por qué a ti? .. por qué a nosotros? … nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños…”, escribió Nerea Godínez en la publicación.

“Y quisiera cumplirlos por ti, pero cómo? Con qué ganas? Nunca saldrás de mi (Corazón) … eres y serás irreemplazable en este mundo mi rey TE AMO POR TODA LA VIDA”, concluye el desgarrador mensaje compartido exactamente dos meses después de su partida.