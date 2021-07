El cantante Alejandro Sanz comentó que las olimpiadas de Tokio eran la magia que hacia falta a la humanidad

El manga se hace presente en las olimpiadas

El levantamiento de pesas tendrá una concursante transgénero CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para Alejandro Sanz, el mensaje de paz mundial de “Imagine”, la canción que interpretó en video para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, es más necesario ahora que nunca. “Creo que es uno de los himnos más bonitos que se han escrito del pop en la historia, el mensaje no puede ser más conciliador y venir más ad hoc que en este momento”, dijo el viernes en entrevista por videollamada desde Andalucía, España, la tierra de su familia. “El deporte y las olimpiadas representan la magia que nos hacía falta al mundo entero”, agregó. Sanz cantó “Imagine”, original del rockero británico John Lennon y su esposa japonesa Yoko Ono, en un video pregrabado junto con el estadounidense John Legend, el australiano Keith Urban y la beninesa Angelique Kidjo. Los organizadores buscaban tener músicos de todos los continentes representados con la canción. Un mundo mejor es lo que representa Tokio Fueron convocados por el compositor de música para cine alemán Hans Zimmer, quien se encargó de la producción de esta versión. “Me mandaron los arreglos de Hans Zimmer que son espectaculares, son apasionantes como todo lo que él hace en el cine”, dijo Sanz. “Aproveché para grabarlo (el audio) en mi casa y nos fuimos a un estudio para poder hacer el fondo verde (del video) y hacer esta pequeña simulación de actuación porque allí en Tokio estaba muy limitado el tema de actuaciones y demás”, explicó. Para Sanz lo más especial de “Imagine” es que es una canción que ha hecho soñar con un mundo mejor, un espíritu que representan los Juegos Olímpicos. El músico dijo que tan solo con ver a los deportistas ya en el estadio durante la ceremonia despertó en él esta esperanza. “Es verdad que en el estadio no había público, la ceremonia al principio ha empezado un poco fría lógicamente”, dijo. “Pero según han ido entrando los atletas lo han ido llenando todo de felicidad y de ilusión, de este espíritu de superación, del esfuerzo”.

Las competencias “Es un ejemplo y una enseñanza muy grande la que nos dan los atletas”, agregó. Sanz dijo que entre los deportes que más le gustará ver son las disciplinas acuáticas como el remo y el piragüismo, así como las carreras de atletismo de fondo y de velocidad. Además que siente curiosidad por ver los nuevos deportes incorporados a la justa, que este año incluye 50 disciplinas, con surf y skateboarding entre los nuevos. “Cuando aparecen las olimpiadas te ves concentrado viendo deportes que jamás pensaste”, dijo. “Y los ves porque está tu representante o porque ves realmente eso, todo ese esfuerzo concentrado en un instante”. Sanz, galardonado con 25 Latin Grammy y cuatro Grammy, se prepara para comenzar su gira por Estados Unidos en octubre cuando visitará Los Ángeles, Miami, Nueva York y Houston, entre otras ciudades, después de tantos meses sin presentaciones en vivo por la pandemia. “Estoy muy ilusionado por subirme otra vez a un escenario, no sé si me voy a acordar de cómo se hace eso, pero voy a intentar que no se note”, dijo con humor. También adelantó que se encuentra “dando retoques” al que será su próximo disco. “Tengo muchas ganas de poder mostrar todo lo que he estado haciendo durante la pandemia”, dijo. “Mucha música y mucha letra”.

El manga presente en los Juegos de Tokio TOKIO (AP) — Los atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio se internaron en el mundo japonés de los cómics y las novelas gráficas cuando el manga estuvo incluido prominentemente en la ceremonia de inauguración el viernes. Los letreros con los nombres de los países en el desfile de deportistas tenían forma de globos para diálogos y los vestuarios de quienes los portaban y los asistentes tenían toques de manga en su diseño. Manga es la palabra que se usa para referirse a cómics y novelas gráficas japoneses, mientras que anime — otra forma popular de arte japonés— se refiere a historias animadas. Manga es una palabra japonesa que significa dibujos juguetones. Los manga se leen de derecha a izquierda y casi siempre se publican en blanco y negro, de acuerdo con un artículo de la Biblioteca Pública de Nueva York de 2018. Tienen numerosos géneros y subgéneros diseñados para todo tipo de personas, edades y orígenes.

La historia del manga El manga se remonta al siglo XII cuando monjes budistas crearon rollos que ilustraban animales comportándose como humanos, de acuerdo con un artículo de la Biblioteca Carnegie de Pittsburgh de 2020. Los artistas que crean manga son conocidos como mangaka, y entre los más famosos destacan Osamu Tezuka (“Astro Boy”), Akira Toriyama (“Dragon Ball”) y Naoko Takeuchi (“Sailor Moon”). Tezuka, quien falleció en 1989 a los 60 años, es apodado como “padre del manga”, y comparado con el animador estadounidense Walt Disney. El uso del manga en la ceremonia de inauguración llega en un momento en el que los cómics y novelas gráficas japoneses se han popularizado en el mundo junto con el anime. Susan Napier, profesora de retórica y estudios japoneses en la Univerisdad Tufts, dijo al diario The Washington Post que los Juegos Olímpicos podrían hacerlos incluso más populares. “La gente tendrá curiosidad”, dijo. “El estilo del anime es muy distintivo, y si no estás acostumbrado a él dirás: ‘¡Guau!, ¿qué es esto? Es chévere’”.

Nueva Zelanda llevará a Tokio a levantadora de peso trans WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Laurel Hubbard levantó 628 libras (185 kilogramos) en dos intentos para clasificarse a la categoría femenina superpesada para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es mucho peso, pero nada que ver con la carga metafórica que ha llevado Hubbard para convertirse en la primera deportista trans que compite en unos Juegos Olímpicos. Hubbard fue una de las cinco levantadoras de peso confirmadas el lunes en el equipo neozelandés para Tokio. A los 43 años será la levantadora de peso de mayor edad, y cuarta clasificada para la competición del 2 de agosto para mujeres a partir de 87 kilos (192 libras). Hubbard ganó la medalla de plata en los Mundiales de 2017 y de oro en los Juegos del Pacífico de 2019 en Samoa. En 2018 compitió en los Juegos de la Mancomunidad, pero sufrió una grave lesión que frenó su carrera.

Controversia y agradecimiento en Tokio “Me siento agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que he recibido de tantos neozelandeses”, dijo Hubbard en un comunicado. “Cuando me rompí el brazo en los Juegos de la Mancomunidad hace tres años, me dijeron que mi carrera deportiva probablemente había llegado a su fin. Pero vuestro apoyo, vuestros ánimos y vuestro aroha (amor) me guiaron en la oscuridad”. Una carga adicional para Hubbard es que sus esfuerzos la han puesto en el centro del debate sobre si es justo que atletas trans compitan en categorías femeninas. Ha sido el blanco de indignación y burlas, y recibido críticas de algunas rivales. Hubbard transicionó hace ocho años, a los 35. Desde entonces ha cumplido todos los requisitos del Comité Olímpico Internacional sobre deportistas trans y competición justa.