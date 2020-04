El senador Bernie Sanders dio por concluida su carrera a la nominación demócrata a la presidencia.

Con su salida le deja el camino libre al ex vicepresidente Joe Biden, ya virtual ganador de la nominación.

Sanders, un progresista de izquierda, ganó miles de simpatizantes en todo el país por su lucha con el sistema.

El senador demócrata Bernie Sanders concluye campaña por la nominación demócrata tras primarias desalentadoras, dejando libre el camino al ex vicepresidente Joe Biden, anunció su campaña en un correo electrónico.

LIVE: Sen. Bernie Sanders speaks on suspending his 2020 presidential campaign. https://t.co/bbYKbdLQMv — NBC News (@NBCNews) April 8, 2020

Inicialmente, Sanders superó las altas expectativas sobre su capacidad para recrear la magia de su candidatura presidencial de 2016, e incluso superó un ataque al corazón en octubre pasado en la campaña electoral.

Pero se encontró incapaz de convertir el apoyo inquebrantable de los progresistas en un camino viable para la nominación en medio de los temores de “elegibilidad” alimentados por preguntas sobre si su ideología socialista democrática sería aceptable para los votantes de las elecciones generales.

El senador de 78 años comenzó su última oferta en la Casa Blanca enfrentando preguntas sobre si podría recuperar a los partidarios que lo eligieron hace cuatro años como una alternativa insurgente a la elección del establecimiento del partido, Hillary Clinton.

BREAKING: Bernie Sanders announced Wednesday that he’s ending his bid for the presidency https://t.co/gUXzhpAD9X — NowThis (@nowthisnews) April 8, 2020

A pesar de ganar 22 estados en 2016, no había garantías de que fuera un importante candidato presidencial en este ciclo, especialmente como el candidato más viejo de la carrera.

Sin embargo, Sanders utilizó encuestas contundentes y una recaudación de fondos sólida, recaudada casi en su totalidad de pequeñas donaciones hechas en línea, a más que callados y escépticos.

Como la primera vez, atrajo un amplio apoyo de los votantes jóvenes y pudo hacer nuevos avances dentro de la comunidad hispana, aun cuando su atractivo con los afroamericanos seguía siendo pequeño.

Sanders acumuló la mayor cantidad de votos en Iowa y New Hampshire, que abrió la votación primaria, y logró una victoria fácil en Nevada, aparentemente dejándolo bien posicionado para correr hacia la nominación demócrata mientras que un campo de alternativas profundamente abarrotado y dividido se hundió a su alrededor.

Bernie Sanders is an American hero. Thank you Senator for all you have done. https://t.co/9SfdCSuXEc pic.twitter.com/i3koH4jR29 — Bernie 2020 UK (@Bernie2020UK) April 8, 2020

Pero un respaldo crucial de Biden por parte del influyente representante de Carolina del Sur Jim Clyburn, y una posterior victoria mayor de lo esperado en Carolina del Sur, impulsó al ex vicepresidente al Súper Martes, cuando ganó 10 de los 14 estados.

En cuestión de días, sus principales ex rivales demócratas se alinearon y anunciaron su respaldo a Biden. La campaña del ex vicepresidente había aparecido al borde del colapso después de New Hampshire, pero encontró una nueva vida a medida que el resto del establecimiento más moderado del partido se unió a su alrededor como una alternativa a Sanders.