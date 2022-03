Este martes, la Liga BBVA MX a través de una conferencia vía remota anunció las sanciones que tendrán los equipos de Querétaro y Atlas FC, tras la trifulca que aconteció el pasado sábado. El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, informó que los castigos son severos y que, esperan no vuelva a acontecer un incidente como el pasado.

Ante este hecho, la directiva no dio declaraciones al respecto. Pero, Gabriel Solares se encontraba en el lugar donde se llevó a cabo la conferencia en compañía de su Director Deportivo del equipo, Adolfo Ríos; al ser suspendidos por cinco años, Adolfo Ríos no puede tomar algún cargo en otra directiva dentro del fútbol mexicano, señaló ESPN. Archivado como: Sanciones trifulca Liga MX

“ Por eso preservaremos la permanencia del club . Inhabilitar a la actual administración integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Manuel Velarde y Greg Taylor de cualquier dirección o administración con cualquier club con el objetivo que no se repita”, anunció Mikel Arriola en conferencia de prensa. Archivado como: Sanciones trifulca Liga MX

La misma sanción, va para las categorías femenina y menores también deberán de jugar sin público. Las sanciones más ‘duras’ y severas, fueron brindadas a la directiva del equipo debido a que una de las sanciones, establece que se debe determinar un nuevo dueño y que, de esa forma se evitará que lo sucedido no vuelva a ocurrir. Archivado como: Sanciones trifulca Liga MX

¿Un plazo para vender a Gallos?

Entre las sanciones, se anunció que la directiva del equipo tiene un plazo para poner en venta de la franquicia y, se anunció que la administración del equipo pasa a manos del titular de los derechos de afiliación; la única condición que se estableció, fue que la franquicia deberá ponerse a la venta a más tardar en el 2022, informó ESPN.

En caso de que el titular de los derechos de afiliación, no ponga en venta o la franquicia no se venda, será la Liga MX quien se haga cargo del proceso. Con esta noticia, dejan en claro que el equipo mexicano tiene un par de meses en un futuro incierto hasta que se designe un nuevo dueño, quien no ‘cometa los mismos errores que Gabriel Solares’.