Samuel Adams ofrece ayuda de $1,000 a trabajadores de restaurantes y bares que hayan quedado desempleados en medio de la crisis por coronavirus.

La compañía, junto con la Fundación Greg Hill, ha lanzado y ampliado el programa Restaurant Strong Fund.

A través de él esperan poder entregar $1,000 dólares a trabajadores de restaurantes y bares desempleados en 20 estados de Estados Unidos.

“Nos complace anunciar que estamos ampliando nuestro Fondo Restaurant Strong a 19 estados más en todo el país. GRACIAS a todos los que ya han ayudado o donado. Juntos, podemos apoyar a aquellos en la industria de restaurantes que se han visto tan afectados por los cierres.”, escribieron a través de Twitter.

Junto al mensaje agregaron un emotivo video en el que dejan saber a los trabajadores del sector que así como ellos han servido en todo momento a las personas, ahora están para apoyarlos a ellos.

We’re excited to announce that we’re expanding our Restaurant Strong Fund to 19 more states around the country. THANK YOU to everyone who has already helped or donated. Together, we can support those in the restaurant industry who have been so impacted by closures. pic.twitter.com/FVj4kgN27A

— Samuel Adams Beer (@SamuelAdamsBeer) April 3, 2020