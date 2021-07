Hace unos cuantos días el mexicano Eugenio Derbez rompió el silencio sobre la salud de su amigo Sammy Pérez y estalló en contra las criticas en redes sociales por no haberse pronunciado de manera publica respecto a esta situación, argumentando que cuando él ayuda no lo anda gritando a todo el mundo.

Posteriormente, el actor explotó contra las criticas y argumentó que estuvo desde el primer día en que lo supo: “He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco, y aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar y a investigar, me he acercado a su familia para ver qué se necesitan e incluso con el hospital”.

Sammy Pérez hongo pulmón: “A mi no me gusta andar cacareando”

El ex de Victoria Ruffo confesó que realmente a él no le gusta andar “gritando a los cuatro vientos” que ayuda a la gente: “Aquí estoy, solamente que mi estilo es este, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo”, comentó Eugenio Derbez respecto a las criticas que tuvo en redes sociales por no manifestarse ante la situación de Sammy.

“Entonces, para todos aquellos que andan preocupados que dónde estoy, aquí estoy, nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea, se da y punto, así que aquí estoy, oremos por Sammy y recemos por él, y ojalá pronto se mejore”, finalizó Eugenio Derbez después de las criticas que tuvo en redes sociales por no manifestarse ante la delicada situación de salud de Sammy. VER EL VIDEO AQUÍ