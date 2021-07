Su destino a partir de ese momento fue incierto, ya que la joven se mantenía en contacto con su pareja pero después de la una de la mañana es que se perdió la comunicación y el paradero de la joven; rápidamente hubo una movilización de las autoridades que inició por pedido de la familia de la victima, quienes mantenían la esperanza de encontrarla, pero desgraciadamente eso no fue lo que pasó. Archivado como: Samantha Josephson asesinada Uber

De acuerdo con el New York Post, los miembros del jurado se les mostrará un video de seguridad, datos de teléfonos celulares y un arma homicida que conecta a Rowland, de 27 años, con la muerte de la estudiante de último año de la Universidad de Carolina del Sur; en el video de seguridad se muestra los últimos instantes de vida de Samantha, quién confiadamente subió al vehículo sin imaginar que la persona que conducía sería la que terminara con su vida.

“Tenía sus ojos firmemente fijos en su futuro y sus ojos firmemente fijos en su amor mutuo”, comentó Gibson para el gran jurado. “Pero de lo que no se dieron cuenta… de lo que nunca pudieron darse cuenta, es que el acusado, Nathaniel David Rowland, tenía los ojos fijos en Samantha Josephson. Tenía sus ojos puestos en la Sra. Josephson mientras caminaba sola fuera del Bird Dog Lounge en Five Points, mientras caminaba afuera, ya que había pedido un viaje en Uber, sola”, finalizó su declaración.

El juicio se volvió bastante reñido, cuando fue turno de los defensores de Rowland salir a declarar y establecer un diálogo, donde afirmaron que su cliente no podría haber asesinado a Samantha además de recriminar que él fue encarcelado desde un día después del encuentro del cadáver de la joven, por lo que era una injusticia para el joven.

De acuerdo con The Sun, el joven Nathaniel David Rowland se declaró inocente de los cargos y se mantuvo firme de ello, argumentando que él no había sido quien asesinó a Samantha, aunque las pruebas dijeran lo contrario, ya que está el video de seguridad donde se ve a la joven abordar esa unidad y coincide con las placas y el modelo que conducía en aquel momento el presunto culpable.

La parte de los abogados defensores

Según el informe que se presentó para los medios de comunicación, se menciona que los abogados defensores del acusado habían dicho que Rowland no estaba relacionado con el asesinato de Samantha, debido a que se contaban con las de pruebas de ADN, que fueron tomadas después de que el cuerpo de Josephson fuera encontrado en un área boscosa a unas 65 millas de distancia del presunto secuestro.

“Damas y caballeros, quiero que escuchen este número nuevamente, que es cero”, dijo la abogada Tracy Pinnock al jurado. “Esa es la cantidad de ADN en el cuerpo de Samantha Josephson que coincide con Nathaniel Rowland. Cero. No está en su ropa. No está debajo de sus uñas rasgadas y desgarradas. No está en sus tobillos “, fue su defensa para su cliente.