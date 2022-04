La protagonista de ‘Mariposa de Barrio’ contó que prendió una velita e hizo una oración, y prosiguió a darle un consejo a sus seguidores, mientras continuaba llorando; “Quería decirles y pedirles algo, si tu eres mujer y estás viendo esto, lo único que te quiero compartir es que cuidémonos entre todas, no nos dejemos solas en momentos vulnerables, cuidémonos, unámonos y dejémonos de criticarnos, empecemos a empoderarnos, mientras mas nos unamos va a estar un poquitito más difícil que nos hagan daño, allá afuera está muy cabrón, no te arriesgues, las amo mucho niñas”. dijo la actriz aconsejando a sus seguidoras.

La actriz le contó a sus seguidores que había recibido una mala noticia de una seguidora suya que la había afectado muchísimo. “Hoy me levanté con una noticia de una seguidora mía que me ha tenido todo el día mal, con el corazón apachurrado, con muchas ganas de vomitar, con mucha impotencia”, cuenta Zendejas a sus seguidores en TikTok. (VIDEO)

Samadhi Zendejas Romi Marcos: La hija de Niurka también expresó su tristeza; “¿Que debemos hacer para que dejen de matarnos?”

Además de Samadhi, quien también expresó su dolor y tristeza debido a la violencia hacia la mujer en México, es la hija de Niurka Marcos, Romina, quien abiertamente ha expresado que es 100% feminista, rompió en llanto luego de enterarse de la muerte de Debanhi Escobar, además aconsejó a sus seguidores.

“Llevo media hora sentada en mi coche llorando porque apareció Debanhi muerta y aparecieron otros 5 cuerpos de mujeres además del de ella, parece que el hecho de ser mujer y estar viva es un privilegio, estoy llorando porque salgo de mi casa con miedo todos los días, y llegar a mi casa en la noche parece un lujo, estar viva parece un lujo, está cabrón”, contó la hija de Niurka Marcos. Además, mientras seguía afectada ante la situación también dijo; ‘¿Cómo les pedimos que dejen de matarnos, que más quieren?”. Las seguidores de la influencer compartieron su punto de vista ante lo que dijo Romina; “Creo que en este momento todas estamos sintiendo esa impotencia”, “Creo que todas ahorita tenemos mucho miedo de salir, espero nunca me pase, pero si un día no regreso, quiero que me busquen ustedes no la policía”, “Nos dicen exageradas, pero la verdad es que también lloro de impotencia y de miedo por no ser yo la siguiente… anoche no pude dormir”, expresaron algunas de sus seguidores. (VIDEO)