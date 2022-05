“¿Por qué se tardaron tanto en parar eso?”

Alba, una madre de uno de los niños que sobrevivió a la masacre en Uvalde, Texas fue en su auto a toda velocidad a la Robb Elementary School cuando supo lo que estaba pasando. La mujer asegura, en entrevista con MundoHispánico en Texas, que le tomó cinco minutos llegar de su casa a la escuela.

“Llegué y un Border Patrol (agente de la Patrulla Fronteriza) ya no me dejó entrar, estaba yo por el lado de las canchas, y tenían todo con cinta amarilla de la policía. Yo me tardé apenas cinco minutos en llegar. ¿Por qué ellos se tardaron tanto en parar eso? No entiendo”, dice Alba, casi llorando, y pide que no se publique su apellido. Archivado como: Salvador Ramos disparó escuela.