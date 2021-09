MANDA MENSAJE

Pero a través de varias publicaciones, Pelé ha querido dejar en claro que se siente y está bien. Por ello publicó lo siguiente: “Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí.

Y continuó: “Muchas gracias a cada uno de ustedes, que dedicó un minuto de su día a enviarme energía positiva. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!”. Archivado como: Salud de Pelé