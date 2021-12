¿Sabes que los arándanos pueden manchar los dientes , así como el té, café y jugo de uva? Por supuesto fumar hace el mejor trabajo de convertir tus perlas blancas en amarillas pero sabemos que has decidido dejar ese hábito en el nuevo año. Para obtener una lista de alimentos que manchan el esmalte de los dientes y cómo combatir las manchas, hemos hecho toda una investigación al respecto.

Para muchos de nosotros, las resoluciones de año nuevo incluyen tener un mejor cuidado de la salud bucal, bueno abre la boca y di ahhh . Muchos quieren ir al gimnasio, otros se comprometen a seguir dietas más saludables y dejar de fumar. Pero cuando resuelves vivir una vida más sana, no descuides tu salud bucodental. Una boca sana nos da el coraje para sonreír sin ser tímidas. Y las sonrisas son el signo universal y la moneda de amor, así que todos tenemos que mantenerlas sanas. Para ayudarte a conseguirlo, hemos hecho una lista con todas las maneras en que puedes deslumbrar en el nuevo año siguiendo algunos consejos básicos de salud oral.

4. Perfecto uso del hilo dental

La mayoría de los dentistas e higienistas te dirán que te cepilles menos y uses más hilo dental. El hilo dental elimina lo que queda después del cepillado, y siempre dejas algo, no importa cómo de bien te cepillas. Si no estás acostumbrada a usar el hilo dental, dile a tu dentista que te muestre cómo hacerlo. El hilo dental elimina un montón de caries y placa dental, que es lo que raspa la higienista de tus dientes durante la limpieza.

5. Control para tu salud bucal

Cuando te muerdes las uñas, además de que quedan feas… ¿te detuviste a pensar que introduces bacterias en la boca también? Fumar es malo para tu salud en general y puede provocar cáncer de boca y lengua. Ir a la cama sin cepillarte los dientes da a todas las partículas de alimentos la oportunidad de producir caries los dientes. Practicar deportes sin protectores bucales, bueno, te imaginas el daño que hace. Mantén tus malos hábitos bajo control.