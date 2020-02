Un extraño saltamontes rosado fue localizado en un jardín en Texas y ha llamado la atención de la comunidad al punto de llegar a los titulares de la prensa.

Una mujer de Texas vio un insecto llamativo que se destacaba en el fondo de su jardín el domingo: un saltamontes rosado.

Angela Barger tomó una fotografía del saltamontes en su casa en el sudoeste de Austin y descubrió que no había muchos saltamontes de color rosado, reseñó Oklahoma’s News 4 este lunes.

¿Por qué son rosados? Es una mutación genética, explicación Victoria Hillman, de National Geographic, al referido medio.

Hillman dijo que la mutación se llama eritrismo y es causada por un gen recesivo similar al que afecta a los animales albinos.

Viewer Allison Barger sent us this photo of a rare pink grasshopper she found in her garden in southwest Austin.​ https://t.co/kGb39FUChE

— WREG News Channel 3 (@3onyourside) February 18, 2020