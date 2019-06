Salmo milagroso: Escúchalo antes de dormir… ¡Y mira lo que pasa!

Página

Ora este salmo milagroso con fe y halla paz en tu corazón.

Los salmos son un conjunto de alabanzas a nuestro Dios creador. En el caso del catolicismo se encuentran recopilados en el Antiguo Testamento y en el judaísmo en el Tanaj. Aquí te presentamos un salmo milagroso.

En los salmos existen diferentes clasificaciones como los salmos didácticos, los salmos de acción de gracias, los salmos de sabiduría, entre otros.

Muchas personas al finalizar el día, oran para dar gracias a Dios por las bendiciones que han recibido, para pedir su apoyo para superar los obstáculos de la vida y para encomendarse a él. Una forma de orar es también a través de los salmos.

En esta ocasión te compartimos los fragmentos más bellos de un salmo milagroso que te recomendamos escuches antes de dormir.

Salmo milagroso

Cuando me acuesto, me duermo enseguida, por que solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Yo me acuesto, y me duermo, y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios y te alabo por tus promesas. Confio en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. ¡Nadie podrá hacerme daño jamás!

Solo Dios me da tranquilidad es mi salvador; solo el me da confianza. Solo el me da su protección, solo él puede salvarme; ¡jamás seré derrotado! Dios es mi salvador; Dios es mi motivo de orgullo; me protege y me llena de fuerza. ¡Dios es mi refugio!