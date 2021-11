Salma Hayek deslumbra en Hollywood

La actriz mexicana se vuelve un gran orgullo

Salma Hayek una de las actrices más importantes del momento Salma Hayek recibe estrella. Es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al premio Óscar, además de ser la primera actriz mexicana nominada como actriz principal. Se le considera una de las figuras mexicanas que ha alcanzado mayor notoriedad en Hollywood, desde los tiempos de la actriz Dolores del Río. Ha sido una de las actrices que ha tenido mucho éxito en su carrera artística, pues ha sido nominada en múltiples ocasiones para los Óscar. Con cada una de sus interpretaciones, Salma ha dejado una muy buena impresión, cuenta con muchos seguidores que la admiran por su manera tan singular de actuar. Salma Hayek revela su estrella en el paseo de la fama Salma Hayek descubrió este viernes 19 de noviembre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.) y dedicó este honor a los fans que, a lo largo de las décadas, le dieron “valor” para seguir sus sueños y triunfar en el cine estadounidense. La mexicana, una de las figuras latinas más importantes de Hollywood, estuvo acompañada en el evento por el actor Adam Sandler, con quien trabajó en las comedias “Grown Ups” (2010) y “Grown Ups 2” (2013); la cineasta Chloé Zhao, con la que colaboró en la reciente cinta de Marvel “Eternals” (2021); y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que es un amigo cercano de la actriz, reportó El Universal.

Conoce dónde está situada la estrella de Salma Hayek Nominada a la estatuilla a la mejor actriz por “Frida” y considerada en Hollywood como una de sus estrellas latinas más importantes, la carrera de Salma Hayek como intérprete incluye también las películas “Desperado” (1995), “From Dusk Till Dawn” (1996), “Wild Wild West” (1999) y “Beatriz at Dinner” (2017). La estrella de Hayek está situada muy cerca del Chinese Theatre, un emblemático cine de la calle Hollywood Boulevard, y ahí acudieron numerosos fans hispanos de la actriz para ver la ceremonia. Una estrella que tiene completamente ganada la actriz mexicana, pues se ha visto tan dedicada en siempre cumplir con lo mejor de su trabajo dejando en cada grabación de películas lo mejor de su actuación para que los espectadores puedan disfrutar de una buena película.

De esta manera es cómo Salma Hayek asistió a la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama La guapa actriz siempre sale deslumbrante en sus eventos y claro como no lucir hermosa en un día tan importante en su carrera, con un elegante vestido negro de amplia falda, gran escote y remates plateados en la parte superior, Hayek contó que era un día de inmensa alegría para ella pero también de “curación” por un episodio “terrorífico” de su pasado. La actriz explicó que, unos dos años después de venir a EE.UU., sufrió un ataque con un par de amigos en Hollywood Boulevard cuando un hombre les atacó con un cuchillo. Huyeron como pudieron y nadie les prestó ayuda hasta que dos personas lograron reducir al atacante. “¿Por qué les cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy'”, dijo. El Universal.

Salma Hayek sufrió de discriminación en Hollywood "Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: 'Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país'. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: 'No voy a hacer fila detrás de una mexicana'", desarrolló. De acuerdo con El Universal Hayek también indicó que los estudios creían que nunca tendría hueco en EE.UU. y por ello le sugirieron que regresara a México para hacer telenovelas. "Pero me quedé aquí", afirmó. Nosotros vemos a los artistas triunfar en sus vidas pero jamás imaginamos por las situaciones que pasaron para llegar en donde se encuentran.

El proyecto en el que Salma Hayek participó recientemente fue “Eternals”. Salma Hayek recibe estrella En “Eternals”, la gran apuesta de Marvel para este año, formó parte de un espectacular elenco compuesto por Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Brian Tyree Henry. Salma Hayek opinó también que, aunque la inclusión de un reparto diverso “a veces se siente un poco forzada”, ese no fue el caso de la película “Eternals”. La película sigue a un grupo de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años, y que ahora se reúnen para luchar contra los malvados Deviants, una raza ficticia de humanoides. La actriz logró una vez más sorprender a su público seguidor.

¿Cómo es que ha generado tanta fama y dinero la actriz mexicana? Hayek inició su carrera dentro de la pantalla chica. En México participó en algunas telenovelas como Un nuevo amanecer, y Teresa, ambas de Televisa. Posteriormente, en Estados Unidos, participó, con papeles pequeños, en diferentes series de televisión, como Street Justice, Dream on, Nurses. Posteriormente, hizo su debut en la pantalla grande en México, con la película El callejón de los milagros, la cual logró una nominación en los premios Ariel. Otra de las cintas en las que destacó, y en la cual fue protagonista por primera vez, fue Sólo los tontos se enamoran, en donde interpreta a una mujer mexicana con estudios llamada Isabel, que queda embarazada de un estadounidense de clase acomodada, interpretado por Matthew Perry, quien era uno de los actores de moda gracias a la serie Friends. EFE.

La actriz mexicana le tiene miedo a las serpientes Salma le tiene pánico a las serpientes, lo que hizo aún más complicada la famosa escena en ‘From Dusk Til Dawn’ en la que la actriz baila con una serpiente sobre sus hombros. A pesar de su miedo, la mexicana aceptó el papel luego de que Quentin Tarantino le dijera una pequeña mentira. El guionista le dijo a la actriz que Madonna estaba muy interesada en aceptar el papel, por lo que Salma ya no pudo decir que no. La actriz se sometió a dos meses de tratamiento de hipnosis para prepararse mental y físicamente y poder enfrentarse a la serpiente. Muestra de que a parte de guapa resultó ser muy valiente.

Tras recibir su estrella en Hollywood Salma Hayek se puso sentimental “Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EE.UU. sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor”, dijo. Por otro lado, la actriz apuntó que todas las personas están hechas de polvo de estrellas. “Así que cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de nuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio. Ustedes son también parte de esta estrella”, finalizó. El Universal.

Salma recibió un bello homenaje por parte de sus amigos Salma Hayek recibe estrella. La nominada al Óscar a la mejor actriz por “Frida” (2002) y que la semana que viene estrenará la película “House of Gucci”, de Ridley Scott, recibió hoy en la ceremonia los elogios de sus amigos. Así, Adam Sandler aseguró que Hayek es “una de las mejores actrices de nuestra generación” y ensalzó ante todo la amistad que les une desde que trabajaron juntos. En un discurso algo extraño y con un sentido del humor a veces pasado de tono, Sandler pidió perdón por no ir tan elegante como Hayek ya que acudió al acto con un estilo muy informal. El actor se puso más serio para cerrar su intervención y dijo que Hayek es “una persona increíble y con los pies en la tierra”.

La actriz fue muy elogiada por sus colegas tras lograr aparecer en El Paseo de La Fama Por su parte, Chloé Zhao comparó a Hayek con su personaje en Eternals Ajak, que es “una líder, una madre y una sanadora”. “Salma es una persona de increíble talento, profundidad y compasión. Es una mujer lo suficientemente valiente como para abrir su propio camino”, defendió la doble ganadora del Óscar por Nomadland (2020). Por último, el alcalde angelino, Eric Garcetti, elogió en español a la mexicana. “Salma es un ángel en la ciudad de Los Ángeles. Es una representación de nuestros sueños, nuestras historias y nuestra esperanza”, aseguró. Todo esto se compartió en El Universal.

Mexicanos que cuentan con su estrella en El Paseo de La Fama Guillermo del Toro fue el más reciente en sumarse a la lista de mexicanos que presumen de tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, Angélica Vale y Salma Hayek son las próximas actrices que se unirán a la lista de artistas que tendrán su nombre grabado en una estrella. Para Salma Hayek la espera por recibir su estrella ha finalizado, contenta llena de gozo disfruta ahora de estar en El Paseo de la Fama y claro que lo tiene muy merecido ha destacado bastante en cada una de sus actuaciones, las películas en las que ha sido participe han tenido gran éxito y ahora celebra el contar con su estrella.