En bikini negro

Continuando con las fotografías en bikini de Salma Hayek, otra es la que subió a la red hace algunas semanas donde se le ve muy pensativa y reflexionando, pero sin dejar de lado la sensualidad. “We need to keep our cool. Hay que mantener la calma”, con esta frase acompañó la imagen que hizo suspirar a varios seguidores; ahí Salma se encuentra sentada en la playa con un bikini negro y cabe resaltar que le queda perfecto.

“Oye, solo estoy tratando de hacer una sonrisa en tu rostro y hacer que tu día sea un poco mejor, así que mira mis historias. Cuídate y ten una hermosa vida por delante”, “mi cuerpo de ensueño donde estoy a dieta”, “la mujer más perfecta del mundo”, “mi gran amor de la infancia todavía se ve igual que cuando era niña”, fueron algunos de los comentarios de los internautas. Archivado como: Salma Hayek pechos.