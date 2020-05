View this post on Instagram

So sad to hear that Irrfan Khan passed away today, I was a big fan and had the honor to meet him. He was a great actor and a lovely man, may he Rest In Peace. Que tristeza que hoy se murio el actor Irrfan Khan, yo lo admiraba mucho y tube el honor de conocerlo. Era un gran actor y muy buena gente. Descanse en paz. @irrfan #india #bollywood