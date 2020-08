Salma Hayek tiene 53 años y aún así luce mejor físicamente que la Veneno Sandoval

La mexicana le dio una lección de sensualidad y de cómo mostrar las curvas en bikini

Por su parte, la Veneno Sandoval compartió orgullosa su figura en bikini con todo e imperfecciones

Como si se tratara de una competencia, Salma Hayek ‘humilló’ a Carolina ‘La Veneno’ Sandoval, quien apareció muy candente en un video presumiendo las imperfecciones de su cuerpo en bikini, mientras la mexicana hizo lo propio en una fotografía y demostrando que a sus 53 años luce regia y más sensual que muchas jóvenes.

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek subió una imagen en donde aparece tomándose un cafecito, pero en bikini, un sensual atuendo de dos piezas color azul marino, mientras ella portaba unas gafas oscuras, su cabello en un chongo, sentada en una bella silla azul con un mosaico de flores presumiendo sus encantos en todo su esplendor.

La mexicana recibió muchísimos mensajes de apoyo por atreverse a mostrar sus abultados pechos, sus sexys caderas y sus piernas en el bikini: “Literalmente luces como toda una diosa griega a la que tenemos que descubrir”, “Qué tal me quedó el cafécito? Ahorita bajo con pan de dulce”, “Chula”, “Qué bien se te ve tomándose el cafecito”, “Ella tiene sus años pero se mantiene buenisimaaaa dios”, “Simplemente hermosa”, “Mamacita”, “Maravillosa”, “Diosa”, “Chaparrita bella”.

Sin embargo, nadie esperaba que al mismo tiempo que Salma Hayek aparecía en bikini, Carolina ‘La Veneno’ Sandoval haría lo mismo desde su casa y limpiando, pero las cosas no le salieron tan bien como esperaba.

Desde su casa, despedida de Telemundo, con su característica peluca negra de cabello corto, maquillada a la perfección y con utensilios de limpieza en mano, Carolina ‘La Veneno’ Sandoval apareció en bikini apretando sus carnes, presumiendo sus grasas en sus zonas más íntimas, pero sin ningún pudor.

La exconductora de Suelta la Sopa se pasea en bikini con tacones por toda su casa mientras limpia los cojines, las mesas, el piso y al ritmo de la música contononea su cuerpo lleno de curvas por doquier, mientras pretende ser lo más sexy, sin embargo, hubo varios comentarios que no le mandaron precisamente piropos como a Salma Hayek.

“Ya cambiale al traje de baño”, “No estás limpiandooo. LO QUE QUIERES ES ENSEÑAR TUS NALGASSS”, “Creo que no hasta ahí no ,me gustas mas con tus entrevistas”, “Te ves muy corriente haciendo este tipo de videos… creo que tu reputacion como periodista te puede llevar mas lejos… eso dejalo a las que viven de tik tok”, “Hay Dios que mujer tan pero tan vulgar…ella no piensa que tiene una hija que a lo mejor no le gusta verla asi?”, “Te pasaste, bájale un poco, conserva la clase”, “Esa mujer de repente va salir desnuda total eso le falta que pesar que las mujeres lleguen a tanto por mas seguidores, esta señora le falta muchisiiiimo para comprender que una mujer ganandose el respeto y admiración de sus seguidores lo puede hacer , con sus entrevistas esfuerzo y dedicación pero no con las ridiculeces que últimamente hace? Creo que le afecto mucho que la sacaran de suelta la sopa”, comentaron contra la Veneno Sandoval.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA VENENO SANDOVAL EN BIKINI