Lo que parecía ser una buena acción, resultó todo lo contrario para Salma Hayek

La actriz mexicana es criticada por lo que le hace a un animal

Otras personas le reclaman que no use cubrebocas

Resultó contraproducente. La actriz mexicana Salma Hayek es criticada por lo que le hace a un animal, mientras que otras personas le reclaman que no use cubrebocas en plena pandemia por el coronavirus.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 15 millones de seguidores, que Salma Hayek compartió un video (con casi 450 mil reproducciones a la fecha) en el que pregunta: “¿Quién necesita un corte de cabello?”.

En poco menos de un minuto, se observa a la actriz mexicana, quien no usa cubrebocas a diferencia de las personas que la auxilian, mientras rapa a una alpaca de lo más concentrada.

Pero lo que no se imaginaba Salma Hayek, quien nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, en México, y que está casada con el empresario francés Francois-Henri Pinault, era que algunos de sus seguidores la criticaran por hacerle esto a la alpaca.

Una usuaria preguntó: “¿Es necesario quitarle el pelo a un animal?”, lo que provocó reacciones de todo tipo: “No es necesario, y más aún, no es necesario mostrar algo que por supuesto no sucede cuando le quitan el pelo a los animales”, “Es lo mismo que yo me pregunto”, “Lo siento, pero esa alpaca está claro que no vive en el campo, por favor, no romanticemos la explotación animal”, “No, la naturaleza es sabia y no lo necesitan”.

Pero eso no fue todo, ya que más personas se le fueron con todo a Salma Hayek por no usar cubrebocas en plena pandemia por el coronavirus: “Por favor, usa una mascarilla?”, “¿Dónde está tu mascarilla?”, “Lo que tú necesitas es usar el cubrebocas o máscara”, “Ojo que andas sin mascarilla”, “No olvides usar una mascarilla para cuidar tu salud mientras estás trabajando también”, “¿Y tu mascarilla, dónde la tienes?”, “¿Y el cubrebocas? Respiras pelillos de llama (alpaca)”.

Una internauta no pudo disimular su enojo y así se expresó luego de ver cómo Salma Hayek rapaba a una alpaca: “Descerebrados de m… No saben el gran daño que hace al cortar el pelo a ese animal”.

También, otra persona se molestó con la actriz mexicana, pero por no usar cubrebocas: “¿Por qué no estás usando una mascarilla alrededor de extraños? Afortunadamente, ellos si usan, sin embargo, nunca puedes tener demasiados niveles de protección con este virus”.

En otra publicación que está disponible en sus redes sociales, Salma Hayek compartió con sus admiradores un video corto en el que se puede ver el ‘paraíso’ en el que está viviendo su cuarentena.

Con más de 250 mil reproducciones, esta publicación provocó comentarios de todo tipo, la mayoría de ellos elogiando la belleza de este lugar.

