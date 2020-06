Salma Hayek | Biografía

Año Título

1993 Mi vida loca

1994 Roadracers

1995 El callejón de los milagros

1995 Desperado

1995 Fair Game

1995 Four Rooms

1996 From Dusk ‘Till Dawn

1996 Follow Me Home

1996 Fled

1997 The Hunchback

1997 Fools Rush In

1997 Breaking Up

1997 Sístole Diástole

1998 54

1998 The Velocity of Gary

1998 The Faculty

1999 Dogma

1999 El Coronel no tiene quien le escriba

1999 Wild Wild West

2000 Time Code

2000 La Gran Vida

2000 Chain of Fools

2000 Traffic

2001 Hotel

2001 En el tiempo de las mariposas

2002 Frida

2003 Spy Kids 3-D: Game Over

2003 Once Upon a Time in Mexico

2003 V-Day: Until the Violence Stops

2004 After the Sunset

2006 Ask the dust

2006 Bandidas

2006 Lonely Hearts

2007 Across the universe

2009 Home

2010 Grown Ups

2011 El gato con botas

2011 Americano

2011 La chispa de la vida

2012 The Pirats! Band of Misfits

2012 Savages

2012 Here comes the broom

2013 Grown Ups 2

2014 Muppets Most Wanted

2015 Everly

2015 Some kind of beautiful

2015 El profeta

2015 Tale of tales

2015 Septembers of Shiraz

2016 Sausage Party

2017 How to be a latin lover

2017 The Hitman’s bodyguard

2017 Beatriz at dinner

2018 The hummingbird project

2019 The Hitman’s bodyguard

2019 Drunk Parents

2020 Limited partners