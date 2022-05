Pero en realidad su ausencia se debe a mucho más que unas simples vacaciones. Cabe señalar que en ningún momento se le hizo una despedida ni se anunció de manera oficial su salida del matutino, pero lo cierto es que el meteorólogo ya no forma parte del equipo de ‘Despierta América’.

Esa fue la primera de tantas publicaciones que ha realizado entorno a su nuevo proyecto, pues en su cuenta de Instagram se pueden observar diversas fotografías que decidió compartir respecto a su nuevo proyecto con The Weather Channel en Español, por lo que muy emocionado compartió en redes que “Este equipo hará historia”. Archivado como: Sale rostro Despierta América.

“Este lunes 2 de mayo arrancamos The Weather Channel en español. El lunes me podréis ver gratis en la app LocalNow. También estaremos en YouTube TV y más plataformas en camino”, escribió Albert Martínez a través de su cuenta oficial de Instagram el pasado viernes ante sus 37 mil seguidores.

El meteorólogo de Despierta América le abre las puertas a una nueva oportunidad

La gran noticia que compartió en redes causó gran sorpresa en los miles de televidentes de ‘Despierta América’, quienes se encontraban convencidos de que Albert Martínez solo se encontraba de vacaciones y que estaría de regreso muy pronto en el matutino de Univisión, por lo que no dudaron en acudir a la caja de comentarios.

“No sabía que te fuiste de Despierta América, pensé que estabas de vacaciones. No es lo mismo sin ti”, “Yo pensé que estabas de vacaciones, se te extraña. Me encantaba tu energía y tecnología cuando dabas el tiempo en Despierta América”, “Ya no más Despierta America?”, “Te queremos en Despierta América”, manifestaron algunos internautas. Archivado como: Sale rostro Despierta América.