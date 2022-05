Su conmovedora publicación

Jake Daniels escribió en su Instagram en una serie de fotografías: “No sé ni siquiera cómo poner en palabras lo que estoy sintiendo en estos momentos. Desde que era un niño, siempre soñé con convertirme en un futbolista profesional y hacer mi debut en el club de futbol de mi ciudad”.

“Ahora que el sueño se hizo realidad y no puedo estar más orgulloso quiero agradecerles por confiar en mi, toda la academia y el staff por todo lo que han hecho por mi y el soporte que me han dado estos últimos 12 meses, a mi familia por siempre estar ahí y todos los que me han apoyado a lo largo de mi viaje. Nunca voy a olvidar hoy, el sentimiento de ponerme mi camisa, escuchar mi nombre en el altavoz”, comentó.