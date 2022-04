Pablo Lyle consiguió lo que tanto quería tras ser detenido

El actor pagó la fianza tras ser detenido de nueva cuenta

El histrión pudo respirar tras unos días complicados

Esta semana pasada fue complicada para Pablo Lyle por la fianza y es que una jueza desestimó su petición de ya no renovar la cantidad de 45 mil dólares que pagaba para poder estar en arresto domiciliario en espera de su juicio para el mes de julio y al no poder subsanar la cantidad fue detenido y regresó a la cárcel.

Lamentablemente, a tres años de que Pablo Lyle esté con un proceso legal complicado tras golpear a Juan Ricardo Hernández y cuya caída que tuvo el hombre por el puñetazo le provocó la muerte, la situación financiera del histrión enciende en focos rojos porque ya no podía pagar la fianza que se le impuso.

Pablo Lyle ¿queda libre por fin?

Y es que cuando se dijo que el actor no podía pagar ya la fianza para estar en espera de su condena fuera de la cárcel y en arresto domiciliario con un grillete en su pierna para monitorear sus movimientos, ahora se supo que la jueza dijo que no a la petición de su defensa legal y además, se subió el monto a 50 mil dólares.

Ante la situación, el actor tuvo que regresar a la cárcel para papeleo y por supuesto como parte del protocolo a seguir en su proceso legal, pues no se le concedió su libertad en tanto no pagara, lo que se complica dado que se había informado que ya no tenía dinero y claro está, que no puede trabajar.